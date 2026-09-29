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Ekonomi
AA 29.09.2026 14:04

Bakan Bolat, ABD'de küresel ticaret gündemini değerlendirecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yarın ABD'de G20 Ticaret Bakanları ve Çelik Sektöründe Fazla Kapasite Sorununa İlişkin Küresel Forum Bakanlar toplantılarına katılacak. Toplantılarda, küresel ticarete ilişkin birçok başlık değerlendirilecek ve G20 ülkeleriyle Türkiye'nin bu konulardaki perspektif ve hassasiyetleri paylaşılacak.

Bakan Bolat, ABD'de küresel ticaret gündemini değerlendirecek

Bakanlıktan edindiği bilgiye göre Bolat, yarın ABD'nin Wisconsin eyaletinin Milwaukee şehrinde düzenlenecek G20 Ticaret Bakanları ile Çelik Sektöründe Fazla Kapasite Sorununa İlişkin Küresel Forum (GFSEC) Bakanlar toplantılarına katılacak.

ABD'nin G20 Dönem Başkanlığı kapsamında yapılacak toplantıda, dönem başkanlığınca belirlenen "gıdanın zorlayıcı ticaret eylemleri yoluyla silah olarak kullanılması", "üretimde yapısal kapasite fazlası ve küresel tedarik zincirlerinde zorla çalıştırmanın ortadan kaldırılması" ile "çok taraflı ticaret sisteminin temel prensibi olan en çok kayırılan ülke ilkesinin güncellenmesi" başlıkları ele alınacak.

İki gün sürecek toplantıda, üye ülkelerin ticaretten sorumlu bakanları söz konusu başlıklara ilişkin ülke görüşlerini paylaşacak ve uluslararası ticaret alanında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunacak.

Çelik sektöründeki kapasite fazlası masaya yatırılacak

GFSEC Bakanları Toplantısı'nda da uzun süredir çok taraflı ticaret sisteminin gündeminde bulunan "aşırı kapasite" konusu çelik sektörü özelinde ele alınacak. Kapasite fazlasının sektör üzerindeki etkileri farklı boyutlarıyla değerlendirilerek, sorunun temel nedenlerine yönelik atılabilecek adımlar görüşülecek.

Söz konusu toplantılar, küresel ticaretin mevcut belirsizlikler, jeopolitik gerilimler ve parçalanma riskleriyle karşı karşıya olduğu bir dönemde gerçekleştirilmesi, bu doğrultuda G20 üyeleri arasında ticaret alanındaki diyalog ve iş birliğinin sürdürülmesi bakımından önem taşıyor.

Bakan Bolat, çeşitli ülke ve kuruluşların temsilcileriyle ikili görüşmeler yapacak

Bakan Bolat'ın da toplantılarda, gündemde yer alan ilgili başlıklara dair Türkiye'nin perspektifini ve hassasiyetlerini G20 üyeleriyle paylaşması bekleniyor.

G20 Ticaret Bakanları Toplantısı kapsamında Bolat'ın, ABD, Avrupa Birliği, Kanada, Birleşik Krallık, Polonya, Güney Kore ve Suudi Arabistan temsilcileriyle ikili görüşmelerde bulunması öngörülüyor.

Bu görüşmelerde, Türkiye'nin ilgili ülkelerle yürüttüğü ticari ve ekonomik iş birliklerinin yanı sıra gündemde öne çıkan konuların da takibinin yapılması planlanıyor.

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