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Türkiye
AA 29.09.2026 14:21

Doğu Karadeniz ve Marmara için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Doğu Karadeniz kıyıları ile Marmara'nın güney ve doğusu için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Doğu Karadeniz ve Marmara için sağanak uyarısı

MGM'den yapılan açıklamaya göre, Marmara'da halen devam eden yağışların, yarın günün ilk saatlerinden öğle saatlerine kadar, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimleri ile Çanakkale ve İstanbul'un doğu kesimlerinde (Pendik, Tuzla ve Şile ilçeleri) yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Yarın, Doğu Karadeniz'de beklenen yağışların, sabah saatlerinden itibaren Giresun, öğle saatlerinden itibaren ise Trabzon (başlıca doğu ve batı ilçeleri) ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak olması tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Serin ve yağışlı hava hafta boyunca etkisini sürdürecek
Serin ve yağışlı hava hafta boyunca etkisini sürdürecek

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Karadeniz Bölgesi Marmara Bölgesi Meteoroloji Sağanak Yağış
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