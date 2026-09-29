Doğu Karadeniz ve Marmara için sağanak uyarısı

MGM'den yapılan açıklamaya göre, Marmara'da halen devam eden yağışların, yarın günün ilk saatlerinden öğle saatlerine kadar, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimleri ile Çanakkale ve İstanbul'un doğu kesimlerinde (Pendik, Tuzla ve Şile ilçeleri) yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Yarın, Doğu Karadeniz'de beklenen yağışların, sabah saatlerinden itibaren Giresun, öğle saatlerinden itibaren ise Trabzon (başlıca doğu ve batı ilçeleri) ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak olması tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.