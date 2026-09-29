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Dünya
AA 29.09.2026 13:42

BM'ye göre fon kesintileri nedeniyle yaklaşık 8,3 milyon yerinden edilmiş kişi yardımlara erişemeyebilir

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), yüksek fon kesintileri nedeniyle yaklaşık 8,3 milyon mülteci ve zorla yerinden edilmiş kişinin, hayati önem taşıyan yardımlara erişimlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

BM'ye göre fon kesintileri nedeniyle yaklaşık 8,3 milyon yerinden edilmiş kişi yardımlara erişemeyebilir

BMMYK, "Aşınan Koruma: Yetersiz Finansmanın İnsani Bedeli" başlıklı yeni rapor yayımladı.

Devam eden fon kesintilerinin, dünyanın başlıca yerinden edilme krizlerinde mülteci destek ve koruma mekanizmalarını çökme noktasına sürüklediği kaydedilen raporda, bu durumun, BMMYK'yi temel programlarını kısıtlamaya zorlayarak, milyonlarca insanı güvende kalmak için ihtiyaç duydukları destekten mahrum bıraktığı vurgulandı.

Raporda, "Yaklaşık 8,3 milyon mülteci ile zorla yerinden edilmiş ve vatansız kişi, hayati önem taşıyan yardımlara erişimlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Mevcut fon miktarı 2024 ile 2025 yılları arasında 5,2'den 3,9 milyar dolara geriledi. BMMYK'nin korumakla yükümlü olduğu kişi sayısı tarihsel olarak yüksek seviyelerde seyretmeye devam ederken, kurum bu yıl ihtiyaç duyulan 8,5 milyar dolarlık fonun yalnızca yüzde 32'sini temin edebildi." ifadeleri yer aldı.

Çad'da 319 bin mültecinin kayıt işlemlerinde gecikmelerle karşı karşıya olduğuna dikkat çekilen raporda, Etiyopya'da ise toplumsal cinsiyete dayalı şiddet mağdurlarına yönelik güvenli barınakların kapasitesinin bir yıl içinde yarıdan fazla azaldığı kaydedildi.

BM'den bağışçı ve ortaklara acil destek çağrısı

Raporda görüşlerine yer verilen Dış İlişkiler Direktörü Dominique Hyde, "Kayıt işlemleri durduğunda, güvenli barınaklar kapandığında veya çocuk koruma hizmetleri ortadan kalktığında insanların kaçtığı şiddet, sömürü ve istismar gibi riskler yerinden edilme sürecinde yeniden ortaya çıkıyor. Bu durum aileleri savunmasızlık döngüsüne hapsederken, kimilerini güvenlik arayışıyla yeniden göç etmeye zorluyor ya da insan kaçakçılarının eline düşmelerine neden oluyor." ifadelerini kullandı.

Koruma hizmetleri belirli bir eşiğin altına düştüğünde hizmetlerin sadece daha az insana ulaşmasının yanı sıra tamamen işlevini yitirebileceğine işaret eden Hyde, en büyük riskin insanları, ihtiyaç duydukları korumadan mahrum bırakması olduğunun altı çizdi.

Hyde, halihazırda kaydedilen ilerlemeyi korumak, insanların insani yardıma bağımlılıktan kurtulmalarına yardımcı olmak ve hayatlarını yeniden inşa etmelerini sağlamak amacıyla bağışçılara ve ortaklara acilen destek sunma çağrısında bulundu.

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