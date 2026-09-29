Çok Bulutlu 16.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.09.2026 13:37

Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi hibrit saldırıları görüşmek üzere toplanacak

Belçika Genelkurmay Başkanı Orgeneral Frederik Vansina, yılın başından bu yana Avrupa'da hibrit saldırılarda artış olduğunu belirterek, hükümetin Ulusal Güvenlik Konseyi'ni 2 Ekim'de bu konuyu görüşmek üzere toplayacağını açıkladı.

Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi hibrit saldırıları görüşmek üzere toplanacak

Flaman bölgesinin kamu yayıncısı VRT'ye konuşan Vansina, Rusya'nın "doğrudan ve dolaylı yollarla" Avrupa'yı Ukrayna'ya destek vermekten vazgeçirmeye çalıştığını belirtti.

Vansina, mevcut durumda Belçika'ya yönelik somut tehdit bulunmadığını, Rusya sınırındaki ülkelerin hibrit saldırılarda artış tespit ettiğini, tüm bilgilerin bir araya getirilip daha net bir görüntü sağlanmasının önemli olduğunu ifade etti.

Rusya'nın savaşta "yavaş ama istikrarlı" ilerleme kaydettiği değerlendirmesinde bulunan Vansina, Ukrayna'nın mücadeleyi sürdürebilmesi için özellikle Avrupa'nın desteğine ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Vansina, hükümetin son dönemlerde artan hibrit saldırıları görüşmek üzere 2 Ekim'de Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplayacağını bildirdi.

Belçika'nın NATO Karargahı ve dondurulmuş Rus varlıklarının tutulduğu Euroclear'a ev sahipliği yapması nedeniyle ülkenin "ilgi çekici bir hedef" olabileceğini ifade eden Vansina, savunmaya son dönemlerde 50 milyon avroluk yatırım yapıldığını hatırlattı.

Vansina, ülkedeki askeri üslerin artık geçen seneye kıyasla insansız hava araçlarına karşı daha iyi korunduğunu belirterek, "Şu anda ayrıca hava trafik kontrol kurumu Skeyes gibi diğer aktörlerden gelen sensör verilerini hava komuta merkezimize entegre etmek üzerinde çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Avrupa savunma sanayisinin üretim ve tedarik kapasitesinin "en acil sorunlardan biri" olduğunu vurgulayan Vansina, savunma sanayisinin bu alandaki faaliyetlerini artırması gerektiğini kaydetti.

ETİKETLER
Belçika NATO Rusya
Sıradaki Haber
AB bütçesine yüksek katkı sağlayan ülkelerden kesinti talebi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:54
NATO: Rusya'nın güç kullanma tehdidini ve nükleer söylemlerini kınıyoruz
13:48
TEKNOFEST Güneydoğu yarın Şanlıurfa'da ilklerle kapılarını açıyor
13:43
BM'ye göre fon kesintileri nedeniyle yaklaşık 8,3 milyon yerinden edilmiş kişi yardımlara erişemeyebilir
13:39
Katil İsrail'in ateşkesten beri Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 1422'ye yükseldi
13:39
Terk edilen köyündeki camiye 23 yıldır gönüllü olarak gözü gibi bakıyor
13:50
KANGAL ve EJDERHA'dan dronlara karşı çifte savunma
TEKNOFEST Güneydoğu yarın kapılarını açıyor
TEKNOFEST Güneydoğu yarın kapılarını açıyor
FOTO FOKUS
KANGAL ve EJDERHA'dan dronlara karşı çifte savunma
KANGAL ve EJDERHA'dan dronlara karşı çifte savunma
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ