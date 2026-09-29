Çok Bulutlu 16.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.09.2026 12:18

Sudan'dan dış müdahalelerin durdurulması çağrısı

Sudan Dışişleri Bakanı Muhyiddin Salim'den ülkesine dış müdahalelerin durdurulması çağrısı

Sudan'dan dış müdahalelerin durdurulması çağrısı

Sudan Dışişleri Bakanı Muhyiddin Salim, ülkedeki iç savaşın sona ermesi için dış müdahalelerin durdurulması gerektiğini belirterek, çatışmalara dışarıdan verilen desteğin kesilmesi çağrısında bulundu.

Bakan Salim, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletlerin (BM) 81. Genel Kurulunda konuşma yaptı.

ABD'nin, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'a vize vermediğini söyleyen Salim, böylelikle Burhan'ın Genel Kurul kapsamındaki üst düzey toplantılara katılımının engellendiğini ifade etti.

Salim, Sudan'daki savaşın sona ermesi ve çatışmaların yeniden başlamasını engelleyecek adil bir çözüm için dış müdahalelerin ve desteğin durdurulması gerektiğini vurguladı.

Salim, ülkede faaliyet gösteren bazı grupların silahsızlandırılması ve silahların yalnızca devlet kontrolünde olması çağrısı yaptı.

ABD, Burhan'ın vize talebini reddetmişti

Uluslararası basında geçen hafta yer alan ve diplomatik kaynaklara dayandırılan haberlerde, ABD yönetiminin, Burhan'a BM Genel Kuruluna katılmak üzere vize vermeyi reddettiği bildirilmişti.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında devam eden savaş, ülkede büyük bir insani krize yol açtı. Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlara göre, çatışmalar nedeniyle milyonlarca kişi yerinden edildi ve çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

ETİKETLER
Savaş Sudan
Sıradaki Haber
İngiltere ile Arjantin arasında 'Falkland Adaları' krizi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:54
NATO: Rusya'nın güç kullanma tehdidini ve nükleer söylemlerini kınıyoruz
13:48
TEKNOFEST Güneydoğu yarın Şanlıurfa'da ilklerle kapılarını açıyor
13:43
BM'ye göre fon kesintileri nedeniyle yaklaşık 8,3 milyon yerinden edilmiş kişi yardımlara erişemeyebilir
13:39
Katil İsrail'in ateşkesten beri Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 1422'ye yükseldi
13:39
Terk edilen köyündeki camiye 23 yıldır gönüllü olarak gözü gibi bakıyor
13:38
Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi hibrit saldırıları görüşmek üzere toplanacak
TEKNOFEST Güneydoğu yarın kapılarını açıyor
TEKNOFEST Güneydoğu yarın kapılarını açıyor
FOTO FOKUS
KANGAL ve EJDERHA'dan dronlara karşı çifte savunma
KANGAL ve EJDERHA'dan dronlara karşı çifte savunma
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ