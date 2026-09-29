Çok Bulutlu 16.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 29.09.2026 11:54

Turistik Karaelmas Ekspresi yeniden raylarla buluşuyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Zonguldak arasında işletilen Turistik Karaelmas Ekspresi’nin ekim ayında yeniden raylara ineceğini açıkladı.

Turistik Karaelmas Ekspresi yeniden raylarla buluşuyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Taşımacılık AŞ'nin Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Zonguldak İl Özel İdaresi işbirliğiyle hayata geçirilen Turistik Karaelmas Ekspresi'nin, Ankara ile Zonguldak arasında turizm odaklı demir yolu ulaşımına katkı sağladığını bildirdi.

Turistik Karaelmas Ekspresi'nin, bu yıl seferlerine 2 Ekim'de başlayacağını aktaran Uraloğlu, "Trenimiz Ankara'dan Zonguldak'a 2, 16 ve 30 Ekim ile 13 Kasım'da, Zonguldak'tan Ankara'ya ise 3, 17 ve 31 Ekim ile 14 Kasım'da hareket edecek. Ankara-Zonguldak seferleri cuma günleri saat 23.00'da, Zonguldak-Ankara seferleri ise cumartesi günleri saat 23.00'da gerçekleştirilecek. Tren, 6 yataklı ve 1 yemekli olmak üzere, toplam 7 vagon ve 120 yolcu kapasitesiyle hizmet verecek." ifadelerine yer verdi.

Ekspresin duraklama rotaları

Uraloğlu, Turistik Karaelmas Ekspresi'nin ilk turistik seferinin 2025'te Ankara-Zonguldak-Ankara parkurunda 4 gidiş ve 4 dönüş olmak üzere toplam 8 sefer düzenlediği anımsattı. Turistik Karaelmas Ekspresi'nin, ilk seferinden itibaren Batı Karadeniz'in doğal, kültürel ve endüstriyel mirasını demir yoluyla keşfetmek isteyen yolculara farklı bir seyahat deneyimi sunduğuna işaret eden Uraloğlu, 2026 yılında da bu deneyimi sürdürdüklerini kaydetti.

Turistik Karaelmas Ekspresi'nin güzergah üzerindeki şehirlerin tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin keşfedilmesine de imkan sağladığına dikkati çeken Uraloğlu, şöyle devam etti:

"2026 yılı programında, Ankara'dan Zonguldak yönüne seyahat eden yolcular Yenice'de, dönüş güzergahında ise Çankırı ve Kalecik'te gezi amaçlı duraklamalar yapacak. Yenice'nin doğal güzelliklerinden Zonguldak'ın tarihine, Çankırı'nın kültürel mirasından Kalecik'in değerlerine uzanan bu yolculuk, demir yoluyla turizmi buluşturacak."

ETİKETLER
Zonguldak Ankara Abdulkadir Uraloğlu TCDD
Sıradaki Haber
35 ilde zehir tacirlerine operasyon: 172 şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:54
NATO: Rusya'nın güç kullanma tehdidini ve nükleer söylemlerini kınıyoruz
13:48
TEKNOFEST Güneydoğu yarın Şanlıurfa'da ilklerle kapılarını açıyor
13:43
BM'ye göre fon kesintileri nedeniyle yaklaşık 8,3 milyon yerinden edilmiş kişi yardımlara erişemeyebilir
13:39
Katil İsrail'in ateşkesten beri Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 1422'ye yükseldi
13:39
Terk edilen köyündeki camiye 23 yıldır gönüllü olarak gözü gibi bakıyor
13:38
Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi hibrit saldırıları görüşmek üzere toplanacak
TEKNOFEST Güneydoğu yarın kapılarını açıyor
TEKNOFEST Güneydoğu yarın kapılarını açıyor
FOTO FOKUS
KANGAL ve EJDERHA'dan dronlara karşı çifte savunma
KANGAL ve EJDERHA'dan dronlara karşı çifte savunma
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ