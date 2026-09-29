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TRT Haber 29.09.2026 12:20

AK Parti Sözcüsü Çelik: Sayın Özel ve arkadaşları açıklamalarıyla kendi siyasi tükenmişliklerini sergiliyorlar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in açıklamalarına ilişkin "Sayın Özel ve arkadaşları hiçbir ilke ve sorumluluk barındırmayan açıklamalarıyla yalnızca kendi siyasi tükenmişliklerini sergiliyorlar. Siyasi ilkesizliği artık parti programı haline getirmiş gözüküyorlar" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Sayın Özel ve arkadaşları açıklamalarıyla kendi siyasi tükenmişliklerini sergiliyorlar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına sert tepki gösterdi.

"Sayın Özgür Özel’in “siyasi sorumluluğun alfabesi” hakkındaki bilgisizliği çok nettir." ifadelerini kullanan Çelik, paylaşımında şunları kaydetti:

"Sayın Özel ve arkadaşları hiçbir ilke ve sorumluluk barındırmayan açıklamalarıyla yalnızca kendi siyasi tükenmişliklerini sergiliyorlar. Siyasi ilkesizliği artık parti programı haline getirmiş gözüküyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımıza dönük sözleri baştan aşağı siyasi cehalet ve siyasi iftiradan ibarettir. Bunlarla en net şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Partimizin ilkesi baştan beri nettir: kim yetkisini kötüye kullanır, hukuku çiğner ve milletin hakkına girerse; makamı, konumu ve kimliği ne olursa olsun hesabı sorulur. Oysa Sayın Özgür Özel yönetiminin siyaset anlayışı, skandallara meydanlarda körü körüne kalkan olmak, belgelere ve itiraflara rağmen usulsüzlükleri savunmaktan ibarettir. İlkesizliği rehber edinen bu zihniyetin milletimize vereceği hiçbir ahlak dersi yoktur."

Çelik, tüm hukuki ve mali süreçlerin eksiksiz işlemesini sağlayan bir siyasi sorumluluk anlayışı ve devlet ciddiyeti ile hareket ettiklerini belirterek, "Sizin tarafta ise kendi bünyesindeki kirlenmeyi örtbas etmek için devlet kurumlarına ve yöneticilerine saldıran bir siyasi sorumsuzluk ve çarpıklık bulunmaktadır. İçine düştüğünüz bu çarpıklıktan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti’mize saldırarak sıyrılamazsınız. Milletimiz, hukukun ve hakkın yanında duranlar ile siyasi esaret altında yanlışlara sahip çıkanlar arasındaki farkı çok iyi bilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

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