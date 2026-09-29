Bişkek'te "Türk Dünyası Diyalogları: Ortak Gelecek, Ortak Vizyon" başlıklı panel düzenlenecek

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 29-30 Ekim 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde, üye ve gözlemci ülkelerde "Türk Dünyası Diyalogları: Ortak Gelecek, Ortak Vizyon" başlıklı panel serisi düzenleniyor.

Panel serisinin dördüncüsü 1 Ekim'de Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleştirilecek.

Panel ve basın toplantısından müteşekkil programın açış konuşmaları, Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem tarafından gerçekleştirilecek, ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran katılımcılara video mesaj yoluyla hitap edecek.

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi ve Milli İstihbarat Akademisi Öğretim Üyesi Nurşin Ateşoğlu Güney moderatörlüğünde gerçekleştirilecek panelde, eski Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Roza Otunbaeva, Milliyetçi Hareket Partisi Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Kırgız Cumhuriyeti Devlet Sekreteri Arslan Koyçiev, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser ile İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ragıp Kutay Karaca konuşmacı olarak yer alacak.

TDT'nin bölgesel ve küresel ölçekteki görünürlüğünün artırılması, Türk dünyasının ortak vizyonunun farklı kamuoylarına aktarılması ve ülkeler arasındaki akademik, kültürel ve toplumsal etkileşimin güçlendirilmesi hedeflenen panel programında, Ankara'da gerçekleştirilecek TDT 13. Zirvesi'ne ilişkin beklentiler ele alınacak.