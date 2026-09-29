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Gündem
TRT Haber 29.09.2026 11:03

AYM'den Yeni Parti’ye isim savunması için 1 ay süre

Anayasa Mahkemesi (AYM), Yeni Partinin "isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi" adına yapılan başvuruda, partiye savunması için 1 ay süre verilmesini kararlaştırdı.

AYM'den Yeni Parti’ye isim savunması için 1 ay süre

Yüksek Mahkeme, bugünkü Genel Kurul gündeminde, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na aykırılık iddiasıyla Yeni Partinin ismine ilişkin yapılan başvuruyu görüştü.

Gündem toplantısı sonucu, AYM, Yeni Partiye savunma sunması için 1 ay süre verilmesine hükmetti.

Yeni Partinin kuruluşunun ardından Yenilik Partisi, parti isimlerinin benzerliği nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapmış, Başsavcılık da "iltibas" nedeniyle Yeni Partiye isim değişikliği yapılması yönünde bildirimde bulunmuş ve 18 Eylül'e kadar süre tanımıştı. İsim değişikliği yapılmaması üzerine Başsavcılıkça dosya AYM'ye gönderilmişti.

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Anayasa Mahkemesi (AYM) Yeni Parti
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