AYM'den Yeni Parti’ye isim savunması için 1 ay süre

Yüksek Mahkeme, bugünkü Genel Kurul gündeminde, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na aykırılık iddiasıyla Yeni Partinin ismine ilişkin yapılan başvuruyu görüştü.

Gündem toplantısı sonucu, AYM, Yeni Partiye savunma sunması için 1 ay süre verilmesine hükmetti.

Yeni Partinin kuruluşunun ardından Yenilik Partisi, parti isimlerinin benzerliği nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapmış, Başsavcılık da "iltibas" nedeniyle Yeni Partiye isim değişikliği yapılması yönünde bildirimde bulunmuş ve 18 Eylül'e kadar süre tanımıştı. İsim değişikliği yapılmaması üzerine Başsavcılıkça dosya AYM'ye gönderilmişti.