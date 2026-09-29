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TRT Haber 29.09.2026 10:56

Emniyet'ten ruhsat sahiplerine mesaj: Kilitli yerlerde muhafaza edin

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin, okul güvenliğine ilişkin tedbirlerin artırılması ve vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla valilere verdiği talimat doğrultusunda düzenlemeler ve ruhsatlı silah sahiplerine uyarılar yapılıyor.

Emniyet'ten ruhsat sahiplerine mesaj: Kilitli yerlerde muhafaza edin

İçişleri Bakanlığından TRT Haber'e yapılan açıklamaya göre, Bakan Mustafa Çiftçi'nin silah sahiplerine ülke çapında bilgilendirme çalışmaları yapılması yönündeki direktifinin ardından, ruhsatlı silahların muhafazasına ilişkin il emniyet müdürlükleri tarafından uyarılar yapılmaya başlandı.

Özellikle son dönemde okullarda yaşanan güncel güvenlik olayları üzerine odaklanan İçişleri Bakanlığı, evlerde bulunan ruhsatlı silahların ve yivsiz av tüfeklerinin çocuklar başta olmak üzere yetkisiz kişilerin eline geçmesini engellemek için bilgilendirme faaliyetlerini odağına aldı.

İlk etapta SMS ile bilgilendirme yapıldı

Bakan Çiftçi'nin talimatıyla valilikler koordinesinde silah bulundurma ve taşıma izni bulunan vatandaşlara yönelik SMS mesajı iletme uygulaması başlatıldı.

İlk etapta Elazığ, Manisa, Giresun, Muğla, Ardahan, Burdur ve Mersin illerinde emniyet müdürlükleri tarafından ruhsat sahiplerinin cep telefonlarına uyarı mesajları gönderildi.

Diğer illerde de vatandaşlara yönelik SMS bilgilendirme çalışmalarının hızla devam ettiği ve mesajların atılmaya devam edeceği öğrenildi.

"Çocukların ulaşamyacağı kilitli yerlerde muhafaza edin"

Bilgilendirme faaliyeti kapsamında Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ruhsat sahiplerine gönderilen SMS'te silah muhafazasına ilişkin yasal zorunluluklar hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:
"Sayın Ruhsat Sahibi, 2521 Sayılı Kanun gereği yivsiz av tüfeğinin başkasına verilmesi/kullandırılması yasaktır. Tüfeğinizi çocukların/yetkisiz kişilerin ulaşamayacağı kilitli yerlerde, boş ve şarjörü ayrı şekilde muhafaza ediniz."

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından iletilen bir diğer mesajda ise özellikle çocukların korunmasına dikkat çekilerek, "Sayın ruhsat sahibi; Ruhsatlı silahlarınızı kimsenin (özellikle çocukların) ulaşamayacağı ve kullanmasına imkan vermeyecek şekilde muhafaza altına alarak, üzücü olayların yaşanmasının önlenebileceğini hatırlatır sağlıklı günler dileriz." denildi.

İçişleri Bakanlığının konuya ilişkin yürüttüğü çalışmalar sadece SMS ile sınırlı kalmadı. Eskişehir, Bursa, Afyonkarahisar ve Erzurum illerinde yeni silah ruhsatı ile yenileme müracaatlarında bulunan vatandaşlara, silahın muhafazası konusunda resmi yazılı tebligat yapılmaya başlandı.

Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından hazırlanan rapora göre, söz konusu illerdeki uygulamaların yanı sıra Türkiye genelindeki diğer illerde de benzer bilgilendirme ve tebligat çalışmalarının kesintisiz olarak sürdüğü bildirildi.

ETİKETLER
Bireysel Silahlanma Burdur Elazığ Emniyet Genel Müdürlüğü Mustafa Çiftçi
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