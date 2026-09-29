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Gündem
AA 29.09.2026 09:26

Adalet Bakanı Gürlek: Temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Hakemler dosyası" soruşturmasına ilişkin, "Türk futbolunda güveni zedeleyen iddiaların aydınlatılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve futbolun sahadaki emek, mücadele ve centilmenlikle anılması için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Gürlek: Temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, futbolun, vatandaşların ortak tutkusu ve önemli bir değeri olduğunu belirtti.

Sahadaki rekabetin adil, hakemlik süreçlerinin tarafsız ve şeffaf yürütülmesinin, futbola duyulan güvenin temeli olduğuna işaret eden Gürlek, devletin, bu güveni zedeleyen her türlü usulsüzlük iddiasının hukuk çerçevesinde üzerine kararlılıkla gittiğini vurguladı.

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Bu çerçevede hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama ve atama süreçleri ile kural sınavlarına müdahale edildiğine ilişkin iddiaların incelendiğini belirten Gürlek, şunları kaydetti:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzle yürütülen soruşturmada müşteki ve tanık beyanları, bilirkişi raporları, HTS ve MASAK kayıtları doğrultusunda bu sabah operasyon düzenlenmiştir. Operasyon kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı F.G, TFF MHK Başkan Vekili A.Ş, MHK Üyesi S.Ş, eski MHK Üyesi Y.Y, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı F.K. ile A.S. ve E.K'nin de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik gözaltı işlemleri uygulanmış ikamet, iş yeri ve ofislerde adli aramalar gerçekleştirilmiştir. Sporseverlerimizin hakemlik süreçlerine ilişkin hassasiyetlerini ve adalet beklentilerini çok iyi biliyoruz. Hiç kimsenin makamı, ünvanı veya görevi hukuk karşısında ayrıcalık sebebi değildir."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğüne çalışmalarından dolayı teşekkür eden Gürlek, "Türk futbolunda güveni zedeleyen iddiaların aydınlatılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve futbolun sahadaki emek, mücadele ve centilmenlikle anılması için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.

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Akın Gürlek MHK Adalet Bakanlığı
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