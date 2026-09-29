Çok Bulutlu 14.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.09.2026 09:39

Trump, İran'a yönelik yaptırımları hafifletmeye istekli olduğu iddialarını yalanladı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programına ilişkin somut adımlar atması karşılığında yaptırımların hafifletilmesine ve İran'ın dondurulmuş fonlarının serbest bırakılmasına hazır olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

Trump, İran'a yönelik yaptırımları hafifletmeye istekli olduğu iddialarını yalanladı

Trump, sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Axios haber platformunun, Tahran'a yönelik yaptırımların hafifletilmesine istekli olduğu yönündeki haberini yalanlayan Trump, "Bu doğru değil, onlara hiçbir şey teklif etmedim." ifadesini kullandı.

Trump, haberin asılsız olduğunu savunarak, derhal kaldırılması gerektiğini belirtti.

Axios'un ismini belirtmek istemeyen ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump'ın İran'ın nükleer programına ilişkin somut adımlar atması karşılığında Tahran'a uygulanan yaptırımları hafifletmeye ve dondurulan İran fonlarını serbest bırakmaya istekli olduğunu belirttiği öne sürülmüştü.

Haberde, söz konusu gelişmenin, Katarlı ve Pakistanlı arabulucuların ABD ile İran arasında anlaşma sağlanması için yürüttüğü diplomatik temaslar sırasında gündeme geldiği aktarılmıştı.

Trump, CNN, New York Times ve Washington Post dahil, haberlerini "sahte" olarak nitelendirdiği bazı ABD'li medya kuruluşlarını son dönemde sık sık eleştiriyor. Buna karşın Trump, yakın dönemde Axios'a başta İran gerilimi olmak üzere çeşitli konularda açıklamalarda bulunmuştu.

ETİKETLER
Donald Trump İran ABD
Sıradaki Haber
İran Dışişleri Bakanı: Katarlı arabuluculara önerilerimizi ilettik, ABD'nin yanıtını bekliyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:52
İngiltere ile Arjantin arasında 'Falkland Adaları' krizi
11:44
35 ilde zehir tacirlerine operasyon: 172 şüpheli tutuklandı
11:39
Türk müziğinin asırlık eserleri ücretsiz erişime açılacak
11:31
"Hakemler dosyası" soruşturmasında mesaj kayıtları dosyaya girdi
11:29
İçişleri Bakanlığı, sivil toplum kuruluşlarına 350 milyon lira proje desteği sağladı
11:22
İstanbul'da her 10 yangından birinin nedeni sigara
Avrupa'da rekor kıran Rıza Kayaalp, gözünü yeniden dünyanın zirvesine dikti
Avrupa'da rekor kıran Rıza Kayaalp, gözünü yeniden dünyanın zirvesine dikti
FOTO FOKUS
Kocaeli'de sağanak sonrası kanalda köpük oluştu
Kocaeli'de sağanak sonrası kanalda köpük oluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ