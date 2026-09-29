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Gündem
TRT Haber 29.09.2026 09:07

Fon soruşturmasında 5 yeni tutuklama

Fon soruşturmasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada tutuklu sayısı 56’ya yükseldi.

Fon soruşturmasında 5 yeni tutuklama

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