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HABER GİRİŞ
29.09.2026 09:07
, 29.09.2026 09:08
Fon soruşturmasında 5 yeni tutuklama
Fon soruşturmasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada tutuklu sayısı 56’ya yükseldi.
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