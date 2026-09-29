Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 36 şüpheli tutuklandı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesince, Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının bulunduğu helikopterin düşmesine ilişkin çalışmalar doğrultusunda, Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü faaliyetleri kapsamında "tasarlayarak kasten öldürme suçu"na iştirak ettikleri ve "maddi gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek" için muhtelif suçlar işledikleri tespit edilen şüpheliler hakkında gözaltı kararının verildiği belirtildi.

Ankara merkezli 16 ildeki 45 adreste arama ve el koyma işlemlerinin icra edildiği kaydedilen açıklamada, gözaltı kararı verilen zanlılardan 10'unun cezaevinde olduğunun belirlendiği, 33 şüphelinin 25 Eylül'de, akabinde de mezkur suçları işledikleri tespit edilen 5 şüpheliyle beraber toplam 38 kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gözaltına alınan toplam 38 şüpheli şahıs mevcutlu olarak Başsavcılığımızda hazır edilmiş olup, 36 şüpheli şahıs tutuklama talebiyle, 2 şüpheli şahıs adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiştir. Tutuklama talebiyle sevk edilen şüphelilerin tamamı hakkında tutuklama, adli kontrol talebiyle sevk edilen 2 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri kararı verilmiştir. Soruşturma, çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."