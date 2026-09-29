A Milli Futbol Takımımız, İtalya'ya mağlup oldu

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında bugün Bursa'da Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda İtalya ile karşılaştı.
9. dakikada İtalya 1-0 öne geçti. Sol kanattan kullanılan kornerde Ruggeri topu yerden altıpas önüne çıkardı. Bastoni'nin kayarak vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Altay'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti.
22. dakikada İtalya ikinci golünü buldu. İtalyan oyuncular paslarla ceza sahası önüne kadar geldi. Raspadori, ceza sahasındaki Kayode'ye pasını verdi. Bu oyuncunun yerden şutunda Altay'dan seken topu, arka direkte boş pozisyonda bulunan Frattesi ağlara yolladı: 0-2
27. dakikada İtalya farkı 3'e çıkardı. Penaltı noktası üzerinde topu kontrol eden Pio Esposito, boş pozisyondaki Kayode'ye pasını verdi. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3
Kalan sürede önemli pozisyon olmadı ve İtalya, ilk yarıyı 3-0 önde bitirdi.
47. dakikada Türkiye farkı 2'ye indirdi. Ceza sahasında topla buluşan Oğuz'un altıpas önüne çevirdiği topu, Barış Alper Yılmaz ağlara gönderdi: 1-3
50. dakikada İtalya 4. golünü attı. Ceza yayı içinde topla buluşan Tonali'nin ayak içiyle yaptığı vuruşta, direkten dönen topu Francesco Pio Esposito kafa ile ağlara yolladı: 1-4
80. dakikada milli takım net bir fırsattan yararlanamadı. Arda Güler çalımlarla ceza sahasına girdi, pasını Demir Ege'ye bıraktı. Demir Ege de altıpas önündeki Kerem Aktürkooğlu'na yerden pasını verdi. Kerem'in yakın mesafeden şutunda top üstten dışarıya çıktı.
Mücadeleyi İtalya 4-1 kazandı.