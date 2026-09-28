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Gündem
TRT Haber 28.09.2026 22:27

Bakan Fidan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından kabul edildi. Görüşmede, iki ülke ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Bakan Fidan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Dışişleri Bakanı Fidan, NSosyal hesabından BAE ziyareti kapsamında gerçekleştirdiği diplomatik temaslar hakkında paylaşım yaptı.

New York'ta Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu çerçevesindeki etkinliklerin hemen ardından BAE'yi ziyaret ettiğini belirten Bakan Fidan, Abu Dabi'de BAE Devlet Başkanı Al Nahyan tarafından kabul edildiğini ifade etti.

Bakan Fidan, ayrıca BAE Devlet Başkan Yardımcısı Mansur bin Zayid Al Nahyan ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahnun bin Zayid Al Nahyan ile görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti.

Türkiye-BAE arasındaki ilişkileri ele almak ve bölgenin karşı karşıya bulunduğu sorunları değerlendirmek bakımından son derece verimli bir ziyaret olduğunu aktaran Bakan Fidan, "Türkiye olarak, bölgesel dayanışmayı güçlendirmeye ve bölgemizin huzur ve refahı için diplomatik temaslarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

 

 

 

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Fidan, BAE ziyareti kapsamında, BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur ile görüştü.

Bakan Fidan'ın ayrıca BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan tarafından kabul edilmesi ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnun bin Zayed Al Nahyan ile görüşmesi öngörülüyor.

Bakan Fidan BAE'ye gidiyor
Bakan Fidan BAE'ye gidiyor

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Birleşik Arap Emirlikleri Hakan Fidan
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