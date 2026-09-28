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Gündem
TRT Haber 28.09.2026 16:35

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
[Fotograf: TRT Haber]

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.25'te toplandı.

Toplantının öncelikli gündem maddelerinden biri, fon soruşturması olacak. Soruşturma kapsamındaki son durum Kabine toplantısında ayrıntılı şekilde ele alınacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı’nın yürüttüğü teknik ve hukuki çalışmalar masaya yatırılacak; atılacak ilave adımlar değerlendirilecek.

Toplantının bir diğer önemli başlığı ise "Terörsüz Türkiye" hedefi olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında oluşturulan kurulun 24 Ağustos’taki ilk toplantısının ardından gelinen aşama gözden geçirilecek. Sahadaki son gelişmeler, güvenlik birimlerinin hazırladığı raporlar ile terör örgütünün silah bırakma ve fesih sürecine ilişkin tüm detaylar kapsamlı biçimde analiz edilecek.

Yeni yasama yılı 1 Ekim'de başlıyor
Yeni yasama yılı 1 Ekim'de başlıyor

Meclis 1 Ekim'de açılacak

Kabinede ayrıca, 1 Ekim’de yeni yasama yılına başlayacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündemi de istişare edilecek. Yeni dönemde Meclis'e sunulacak kanun teklifleri ve öncelikli düzenlemeler ele alınacak.

Dış politika başlığında ise bölgesel ve küresel gelişmeler öne çıkıyor. ABD ile İran arasındaki gerilim, Rusya-Ukrayna savaşı ve İsrail'in bölgesel saldırganlığının önlenmesine yönelik adımlar Kabine'nin takibinde olacak.

Türkiye'nin bu süreçte yürüttüğü aktif diplomasi trafiğinde gelinen son durum toplantıda değerlendirilecek. 

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