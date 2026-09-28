Çok Bulutlu 15.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 28.09.2026 15:26

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile telefonda görüştü. Liderler, Türkiye-Endonezya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Subianto'nun görüşmesinde Türkiye-Endonezya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, iki ülkenin uluslararası platformlardaki dayanışmasından memnuniyet duyduğunu, bunun sürdürülmesinin Türkiye ile Endonezya'ya fayda sağlayacağını ifade etti.

İki ülke arasındaki ticaret ve savunma sanayii alanları başta olmak üzere birçok başlıkta işbirliğinin geliştirilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu doğrultuda adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Subianto'yu Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne de davet etti.

ETİKETLER
Endonezya Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika İletişim Başkanlığı
Sıradaki Haber
Bakan Güler, Bakan Uraloğlu ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:50
Altın fiyatlarında sert düşüş
17:04
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
16:33
Katil İsrail'in, Gazze'ye bugünkü saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi
16:37
İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor
16:34
"Siyasal-askeri casusluk" soruşturması: İhale alan şirketlerin FETÖ bağlantısı tespit edildi
15:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Wüst'ü kabul etti
Huzurevi sakinleri mutfaktan laboratuvara taşıdıkları limon kabuklarını ürüne dönüştürdü
Huzurevi sakinleri mutfaktan laboratuvara taşıdıkları limon kabuklarını ürüne dönüştürdü
FOTO FOKUS
Otomobil tramvay durağına girdi: O anlar kamerada
Otomobil tramvay durağına girdi: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ