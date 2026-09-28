Çok Bulutlu 15.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.09.2026 15:06

İşgalci İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilerin zeytinlerini çaldı

Filistin topraklarını gasbeden işgalci İsrailliler, Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki bir köyde bölge halkının hasat etmek için beklediği zeytinleri çaldı.

İşgalci İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilerin zeytinlerini çaldı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrailliler, Ramallah'ın kuzeyindeki Um Safa köyü yakınlarında Filistinlilere ait arazilere baskın düzenledi.

Fanatik İsrailliler, bölge halkının geçim kaynağı olan ve hasat etmek için bekledikleri zeytinleri ağaçlardan toplayarak çaldı.

Batı Şeria'da hasat mevsimi eylül sonu veya ekim başında başlayan zeytin hasadının, binlerce Filistinli aile için önemli bir gelir kaynağı olduğu biliniyor. Zeytin ağaçları, geçim kaynağı olmanın yanı sıra kuşaktan kuşağa aktarılan tarımsal bir miras ve toprakla kurulan bağ açısından da önem taşıyor.

Bölge sakinleri, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının, Filistinlilerin en önemli geçim kaynaklarından biri olan zeytin hasadının yaklaştığı dönemde arttığına dikkati çekiyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu saldırılar Filistinlilerin öldürülmesi ve gözaltına alınması, ev ve yapıların yıkılması, cami ve araçların ateşe verilmesi, tarım arazilerinin tahrip edilmesi, çiftçilerin arazilerine erişiminin engellenmesi, Filistinlilerin yerlerinden edilmesi ve yasa dışı yerleşim birimlerinin genişletilmesi şeklinde gerçekleştiriliyor.

ETİKETLER
İsrail Batı Şeria
Sıradaki Haber
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola vakası sayısı 8 bini aştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:50
Altın fiyatlarında sert düşüş
17:04
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
16:33
Katil İsrail'in, Gazze'ye bugünkü saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi
16:37
İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor
16:34
"Siyasal-askeri casusluk" soruşturması: İhale alan şirketlerin FETÖ bağlantısı tespit edildi
15:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Wüst'ü kabul etti
Huzurevi sakinleri mutfaktan laboratuvara taşıdıkları limon kabuklarını ürüne dönüştürdü
Huzurevi sakinleri mutfaktan laboratuvara taşıdıkları limon kabuklarını ürüne dönüştürdü
FOTO FOKUS
Otomobil tramvay durağına girdi: O anlar kamerada
Otomobil tramvay durağına girdi: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ