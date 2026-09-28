Soykırımcı İsrail'in aşırı sağcı bakanı Ben-Gvir, polis korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden alınan bilgiye göre, Ben-Gvir'in sabah saatlerinde yoğun polis koruması altında Mescid-i Aksa'ya girdiği belirtildi.

Ben-Gvir, dün de Mescid-i Aksa'nın batı duvarında bulunan Burak Duvarı'na giderek Talmudik ayin gerçekleştirmişti.

Yahudilerin "Sukot" (Çardaklar) Bayramı'nın üçüncü gününde İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınların sürdüğü belirtildi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi bugün Filistin topraklarını gasbeden 1222 İsraillinin de Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini paylaştı.

Mescid-i Aksa'nın avlusuna giren İsraillilerin dini ayin ve Talmudik ritüeller gerçekleştirdiği, İsrail güçlerinin de bu sırada namaz için Mescid-i Aksa'ya girmeye çalışan Filistinlilerin girişini kısıtladığı aktarıldı.

Dün yaklaşık 1500 İsrailli yerleşimcinin de polis korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği ve Talmudik ayinler gerçekleştirdiği bildirilmişti.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, Ben-Gvir'in Burak Duvarı'na yönelik girişimini "ateşle oynamak" ve Müslümanların duygularına yönelik tehlikeli bir provokasyon olarak nitelendirmişti.

Filistinlilerin iş yerleri zorla kapatıldı

Öte yandan, İsrail, Yahudilerin "Sukot" (Çardaklar) Bayramı gerekçesiyle işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde, Mescid-i Aksa'ya giden yol üzerindeki Kattanin Çarşısı'nda onlarca Filistinliyi iş yerlerini kapatmaya ve evlerinde kalmaya zorladı.

İsrail Yurttaş Hakları Derneğinden yapılan açıklamaya göre, çarşıdaki onlarca Filistinli esnaf, kafe ve restoran sahibi, Yahudi ibadetlerinin yapılmasına imkan sağlanması amacıyla iş yerlerini kapatmak zorunda bırakıldı. Ayrıca söz konusu güzergah üzerinde yaşayan yaklaşık 200 Filistinliden, ibadetler sırasında evlerinden çıkmamaları istendi.

Filistinli esnaf, bayram boyunca iş yerlerini kapatmalarının istendiği uygulamanın ilk kez hayata geçirildiğini, daha önceki kapanmaların yalnızca belirli saatlerle sınırlı kaldığını belirtti. Mescid-i Aksa'ya giden yol üzerindeki Kattanin Çarşısı'nda 56 dükkan, kafe ve restoran bulunuyor.

Derneğe göre İsrail polisi, geçen hafta esnafı telefonla arayarak kapanma kararını bildirdi ve daha sonra iş yerlerine gelerek talimatı iletti. Polisin esnafa yazılı bir emir vermediği aktarıldı.

İsrail Yurttaş Hakları Derneği, kararın iptal edilmesi ve esnafın iş yerlerini açabilmesi için Kudüs Emniyet Müdürü ile polisin hukuk danışmanına başvurdu. Dernek, Yahudi bayramı kapsamında yapılan ibadetlerin ticari faaliyetleri engellemenin veya bölge sakinlerinin evlerinden çıkmasını kısıtlamanın gerekçesi olamayacağını vurguladı.

Dernek, kısıtlamaların günler boyunca sürdürülmesi yerine ibadet güzergahının değiştirilmesi, saatlerinin kısaltılması veya bölgeye daha fazla polis gönderilmesi gibi alternatiflerin uygulanabileceğini ifade etti.

Derneğin avukatı Tal Hüseyin de onlarca Filistinli esnafın iş yerlerini kapatmaya, yüzlerce bölge sakininin ise Yahudi ibadetleri nedeniyle evlerinde kalmaya zorlanmasını kabul edilemez olarak nitelendirdi.

İsrail polisi, derneğin açıklamasına ilişkin henüz yorum yapmadı.

Mescid-i Aksa'da Yahudi bayramlarının başlamasından bu yana İsrailli yerleşimcilerin baskınları ve İsrail polisinin yoğun koruması altında avlularda gerçekleştirilen Talmudik ayinler arttı.

Yahudi bayramları

Yahudi bayramları 12-13 Eylül'deki İbrani yeni yılıyla başladı. Bayram dönemi, 21 Eylül'deki Yom Kippur (Kefaret Günü) ve 26 Eylül-2 Ekim tarihlerindeki Sukot (Çardaklar) Bayramı ile 3 Ekim'deki Simhat Tora (Tevrat'ın Hatmi) Bayramıyla sürecek.

Son dönemde özellikle Yahudi bayramları döneminde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarında da artış yaşanıyor. Filistin ve Ürdün, Mescid-i Aksa'da yeni bir durum oluşturulması ve kutsal mekanın zamansal ve mekansal olarak bölünmesine yönelik girişimler konusunda uyarıda bulunuyor.