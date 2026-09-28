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Dünya
AA 28.09.2026 12:37

Ankete katılan Güney Korelilerin yüzde 39'u Kuzey Kore ile birleşmeyi gerekli görüyor

Güney Kore'de yapılan bir ankette, katılımcıların yüzde 39’unun Kuzey Kore ile birleşmeyi gerekli gördüğü belirtildi.

Ankete katılan Güney Korelilerin yüzde 39'u Kuzey Kore ile birleşmeyi gerekli görüyor

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore'de "Gallup Korea" adlı araştırma kurumu tarafından 1200 yetişkinle 1-26 Temmuz tarihleri arasında anket gerçekleştirildi.

Ankete göre, katılımcıların yüzde 39'u Kuzey Kore ile birleşmenin gerekli olduğunu belirtirken, yüzde 32,2'si de birleşmeyi gerekli görmediğini ifade etti.

Katılımcıların yüzde 39,1'i Kuzey Kore ile birleşmenin imkânsız olduğunu, yüzde 78,3'ü ise bu ülkeyle diyalog ve uzlaşmanın mümkün olmadığı görüşünü paylaştı.

Geçen yıl yapılan ankette katılımcıların yüzde 41,1'i Kuzey Kore ile birleşmeyi gerekli görürken, yüzde 30,4’ü birleşmenin gerekli olmadığı yönünde görüş bildirmişti.

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