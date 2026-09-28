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Türkiye
İHA 28.09.2026 12:34

Otomobil tramvay durağına girdi: O anlar kamerada

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, tramvay durağına çarptı. Kaza anında otomobilin çarptığı bölgede yayaların bulunmaması facianın önüne geçerken, sürücü yaralandı. O anlar kameraya da yansıdı.

Mimarsinan Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde H.K.A. yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tramvay durağına çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan H.K.A.‘yı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı.

İncelemelerin ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı.

Otomobilin çarptığı bölgede yayaların bulunmaması facianın önüne geçerken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Otomobil tramvay durağına girdi: O anlar kamerada
Otomobil tramvay durağına girdi: O anlar kamerada
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