Çok Bulutlu 15.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 28.09.2026 12:18

KKTC'deki gemi kazasında 2 naaşa daha ulaşıldı

KKTC'deki gemi kazası sonrası yapılan aramalarda 2 naaşa daha ulaşıldı. Kazada can kaybı 17'ye yükselirken kayıp 11 kişi aranıyor.

KKTC'deki gemi kazasında 2 naaşa daha ulaşıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığı, 30 Ağustos’ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin yürütülen dip arama çalışmalarında 2 kişinin daha naaşına ulaşıldığını açıkladı.

Batığın yaklaşık bin metre uzağında ve 570 metre derinlikte sürdürülen arama faaliyetleri sırasında iki kişinin cansız bedeninin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, naaşların kimliklerinin belirlenmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı kaydedildi. Batık çevresindeki dip arama çalışmalarının devam ettiği vurgulanan açıklamada, “Devlet olarak kayıp yolcularımıza ulaşıncaya kadar arama çalışmalarını sürdüreceğiz. Hayatını kaybeden yolculara Allah’tan rahmet, kayıp yakınlarına ise sabır ve metanet diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

ETİKETLER
Gemi KKTC
Sıradaki Haber
Yeni yasama yılı 1 Ekim'de başlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:07
İşgalci İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilerin zeytinlerini çaldı
15:02
TOKİ 383 arsayı açık artırmayla satacak
14:42
TCMB Başkanı Karahan Meclis'te sunum yapacak
14:37
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola vakası sayısı 8 bini aştı
14:29
Fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
13:46
"Siyasal-askeri casusluk" soruşturması: FETÖ bağlantılı 4 şüpheliye tutuklama talebi
Filistin topraklarını gasbeden onlarca İsrailli, Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi
Filistin topraklarını gasbeden onlarca İsrailli, Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi
FOTO FOKUS
Otomobil tramvay durağına girdi: O anlar kamerada
Otomobil tramvay durağına girdi: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ