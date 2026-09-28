25 ilde siber suçlulara operasyon: 473 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda, il emniyet müdürlüklerinin katılımıyla ülke genelinde geniş kapsamlı operasyonlar düzenlendiğini duyurdu.

Son 5 günde 25 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda, "nitelikli dolandırıcılık", "yasa dışı bahis", "çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi" ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına karıştığı belirlenen 473 şüpheli gözaltına alındı.

286 şüpheli tutuklandı

Operasyonlar neticesinde yakalanan şüphelilerden 286’sı çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 92 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Gözaltına alınan diğer şüphelilerin emniyet ve adliyedeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Yapılan kapsamlı saha ve dijital çalışmalar sonucunda, şüphelilerin faaliyetlerine dair detaylar da ortaya çıktı. Şüphelilerin; Sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden dosya masrafı, vergi ücreti, araç kiralama ve kapora bedeli gibi bahanelerle vatandaşları dolandırdıkları, müstehcen çocuk görüntülerini depoladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, bu sitelerde para nakline aracılık ettikleri ve reklamlarını yaptıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi.

"Mücadelemiz tavizsiz sürecek"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, devletin gücü ve güvenlik güçlerinin kararlı mücadelesiyle suç ve suçlulara göz açtırılmadığı vurgulandı. Açıklamada, "Devletimizin gücü, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle; suç ve suçlularla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, operasyonu başarıyla gerçekleştiren emniyet teşkilatı mensupları, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları tebrik edildi.