Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu toplandı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Memiş katıldı.

Kurulun ilk toplantısı 24 Ağustos’ta yapılmıştı.

İlk toplantıda terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin takibine ilişkin mekanizma oluşturulmuştu.

Bu kapsamda 4 ayrı alt kurul da oluşturuldu. Bunlar; Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu ile Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu idi.

Bugünkü toplantıda bu başlıklardaki çalışmaların geldiği aşamanın değerlendirilmesi bekleniyor.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.