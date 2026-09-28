Çok Bulutlu 13.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.09.2026 10:16

ABD'de Apple'a 5,7 milyar dolarlık patent cezası

ABD'de mahkeme, teknoloji şirketi Apple'ın iki patenti ihlal ettiğine hükmederek şirketin yaklaşık 5,72 milyar dolar tazminat ödemesine karar verdi.

ABD'de Apple'a 5,7 milyar dolarlık patent cezası

Dava sürecinde Taction Technology firması, Apple'ı iPhone ve Apple Watch gibi cihazlarda titreşimli uyarıları sağlayan "Taptic Engine" (dokunsal motor) mekanizmasında kendi teknolojisini izinsiz kullanmakla suçlamıştı.

San Diego Federal Mahkemesi'nde jüri, söz konusu iki patentte yer alan toplam üç unsurun Apple tarafından ihlal edildiğini tespit etti. Bu doğrultuda Taction firmasına 5,72 milyar dolar tazminat ödenmesi kararlaştırıldı.

Apple karara itiraz edecek

Apple, karara katılmadığını​​​​​​ ve yasal yollardan itiraz edeceğini duyurdu. Şirket, Taction firmasına ait herhangi bir teknolojiyi kullanmadığını savunuyor.

Ancak uluslararası hukuk uzmanları ve sektör analistleri, teknoloji devlerine verilen bu devasa cezaların sonraki hukuki süreçlerde, özellikle de temyiz aşamasında yasal usuller ve teknik incelemeler neticesinde genellikle çok ciddi oranlarda düşürüldüğünü veya kararların tamamen bozulduğunu hatırlatıyor.

Öte yandan davaya bakan jüri heyeti, Apple'ın söz konusu patent ihlalini bilinçli veya kasıtlı gerçekleştirmediğine kanaat getirdi.

ABD patent hukukuna göre eğer şirket ihlali 'kasıtlı ve kötü niyetli' bir şekilde yapmış olsaydı, yasal yaptırımlar uyarınca cezai tazminat, hakimin takdiriyle üç katına kadar artırılabilecek ve Apple'ın ödemek zorunda kalacağı toplam tutar yaklaşık 17 milyar dolar gibi tarihi bir seviyeye ulaşabilecekti. İhlalin kasıtsız bulunması, Apple'ın temyiz sürecindeki savunma stratejisi için de önemli bir hukuki avantaj olarak değerlendiriliyor.

ETİKETLER
Apple ABD Dolar
Sıradaki Haber
ABD basını: İran'ın Hürmüz'de 2 hafta önce düzenlediği saldırıda 8 ABD deniz piyadesi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:09
Bolu'da "zimmet" soruşturması: 9 gözaltı
11:58
Yeni yasama yılı 1 Ekim'de başlıyor
11:48
Şanlıurfa, TEKNOFEST'e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor
11:52
Türkiye'nin yeni nesil şehircilik vizyonuyla COP31'de liderlik üstlenmesi bekleniyor
11:39
8 ayda 179 bini aşkın kişi sigarayı bırakmak için başvurdu
11:38
Sermaye piyasası işlemleri soruşturmalarında 12 şüpheli adliyede
İsrail, Harem-i İbrahim Camii'ni "Yahudi bayramları" bahanesiyle Müslümanlara kapattı
İsrail, Harem-i İbrahim Camii'ni "Yahudi bayramları" bahanesiyle Müslümanlara kapattı
FOTO FOKUS
Ankara'da yağmur yağdı, rögarlar taştı: Evler su altında kaldı
Ankara'da yağmur yağdı, rögarlar taştı: Evler su altında kaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ