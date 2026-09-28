İngiltere'de Palestine Action destekçileri Dışişleri Bakanından Gazze'de soykırımı tanımasını istedi

Ajans:AATarih:28/09/2026 10:28Kategori:GENELÜlke:İngiltereŞehir:Greater London

LONDRA (AA) - İngiltere'de İsrail'le iş yapan firmalara yönelik eylemleriyle tanınan Palestine Action grubunun yasaklı örgüt ilan edilmesini protesto eden eylemciler, aynı noktada bir restorana gelen Dışişleri Bakanı Ed Miliband'dan yasağın kaldırılmasını ve Gazze'deki soykırımın tanınmasını istedi.

İngiltere'de iktidarda bulunan İşçi Partisinin Liverpool'da düzenlenen yıllık konferansının yapıldığı binanın dışı, ülkede İsrail'le iş yapan şirketlere yönelik eylemleriyle tanınan Palestine Action grubunun yasaklı örgüt ilan edilmesini protesto edenlerin gösterisine sahne oldu.

"Yasağı Kaldır" eylemine katılan yaklaşık 200 kişi, "Soykırıma karşıyım, Palestine Action'ı destekliyorum" yazılı pankartlar taşıyarak oturma eylemi yaptı.

Polis, yasaklı örgüte destek vermek suçlamasıyla eylemcileri gözaltına alırken bir grup eylemci de protesto yapılan bölgedeki bir restorana gelen Dışişleri Bakanı Ed Miliband'ın karşısına çıktı.

Miliband'la konuşan eylemcilerden biri, "Palestine Action'ın yasağını kaldırın. Gazze'de soykırım yapıldığını açıklayın. 200 kişi dışarıda gözaltına alınıyor. Sohbet etmek isterseniz gelin biz gözaltına alınırken konuşalım. Lütfen bizimle konuşun." dedi.

Diğer eylemci ise Palestine Action'ı yasaklama kararının bakanlar tarafından alındığını belirterek, "Dışarıdaki insanlar Büyük Britanya'da, 2026 yılında barışçıl protesto yaptığı için, sizin bakanlarınızın aldığı karar nedeniyle gözaltına alınıyor. Şu an sizinle sohbet etmeyi çok isterler. Sizi karşıda bekliyorlar ve hepsi barışçıl. Aralarında emekliler var ve sadece bir kağıt parçası tuttukları için gözaltına alınıyorlar." diye konuştu.

Eylemcilerden ilki bu sırada kendisinin de 2010'da Miliband'ın İşçi Partisi lideri olması için ona oy verdiğini söyledi.

Ünlü İngiliz müzik grubu Massive Attack üyesi Robert Del Naja da cumartesi günü Liverpool'da tek başına yaptığı Palestine Action'a destek eyleminde gözaltına alınmıştı.

Grup, İsrail ile iş yapan firmalara yönelik eylemleriyle tanınıyor

İngiltere'de İsrail ile iş yapan şirketlerde üretimi veya çalışmaları durdurmayı hedefleyen eylemler yapan Palestine Action, son olarak Haziran 2025'te İngiltere'nin Brize Norton Hava Üssü'nde düzenlediği eylemle gündeme gelmişti.

Palestine Action aktivistleri, üsse telleri keserek girmiş, askeri uçakların motorlarına kırmızı boya püskürtmüş ve uçaklara Filistin bayrağı bırakmıştı.

Bu eylemden sonra dönemin İçişleri Bakanı Yvette Cooper, grubun yasaklı örgüt ilan edilmesi sürecini başlatmış, Temmuz 2025'te de grup yasaklanmıştı. O tarihten sonra yasağın kaldırılması için yasal girişimler sürdüren "Defend Our Juries" adlı grup, Palestine Action'a destek eylemleri başlatmış, eylemlerde çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

"İfade özgürlüğünün engellendiği" gerekçesiyle yapılan eylemlerde binlerce gösterici, "Soykırıma karşıyım, Palestine Action'ı destekliyorum" yazılı pankartlar taşıyarak kendilerini kasten gözaltına aldırmıştı.

İngiliz yasalarında 14 yıla kadar hapis cezası öngörülen "yasaklı örgüte destek vermek" suçunu kasten işleyen eylemciler arasında çoğunlukla yaşlı İngilizler yer almıştı.

İngiliz Yüksek Mahkemesi, 13 Şubat'ta Palestine Action grubunun İçişleri Bakanlığı kararıyla yasaklı örgüt ilan edilmesini kanuna aykırı bularak, yasağın kaldırılmasına hükmetmişti.

Ancak hükümete temyiz hakkı verildiği için yasağın kaldırılması gerçekleşmemiş, Londra Metropolitan Polisi, gruba destek veren kişileri gözaltına almaya devam edeceğini bildirmişti.