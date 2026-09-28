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Dünya
AA 28.09.2026 10:19

Hindistan'da selde hayatını kaybedenlerin sayısı 62'ye yükseldi

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 62'ye yükseldiği bildirildi.

Hindistan'da selde hayatını kaybedenlerin sayısı 62'ye yükseldi

Uttar Pradeş'te yetkililer, eyalette 3 gündür şiddetli yağışların etkili olduğunu ifade etti.

Yetkililer, seller sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının 62'ye yükseldiğini ve 46 kişinin yaralandığını belirtti.

Eyalette 1000'den fazla evin hasar gördüğünü ve bazı okullarda bugün itibarıyla eğitime ara verildiğini kaydeden yetkililer, vatandaşları selden etkilenen bölgelerde gereksiz seyahatlerden kaçınmaları konusunda uyardı.​​​​​​​

Öte yandan, ülkenin doğusundaki Odisha eyaletinde de şiddetli yağışlar sellere yol açarken, 75 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

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