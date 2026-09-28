Hafif Sağanak Yağışlı 12.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 28.09.2026 07:46

Kabine'de yoğun gündem: Fon soruşturması ve Terörsüz Türkiye

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının gündeminde fon krizi soruşturması, Terörsüz Türkiye süreci ve dış politikadaki gelişmeler gibi başlıklar olacak.

Kabine'de yoğun gündem: Fon soruşturması ve Terörsüz Türkiye

Terör örgütünün fesih ve silah bırakma süreci, Meclis çatısı altında süreci takip edecek İzleme Komisyonu'nun kuruluş çalışmaları...

Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında 'Terörsüz Türkiye' gündemiyle toplanacak.

Toplantının öncelikli gündem maddelerinden biri, fon krizi soruşturması olacak. Soruşturma kapsamındaki son durum Kabine toplantısında ayrıntılı şekilde ele alınacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı’nın yürüttüğü teknik ve hukuki çalışmalar masaya yatırılacak; atılacak ilave adımlar değerlendirilecek.

Toplantının bir diğer önemli başlığı ise "Terörsüz Türkiye" hedefi olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında oluşturulan kurulun 24 Ağustos’taki ilk toplantısının ardından gelinen aşama gözden geçirilecek. Sahadaki son gelişmeler, güvenlik birimlerinin hazırladığı raporlar ile terör örgütünün silah bırakma ve fesih sürecine ilişkin tüm detaylar kapsamlı biçimde analiz edilecek.

Meclis 1 Ekim'de açılacak

Kabinede ayrıca, 1 Ekim’de yeni yasama yılına başlayacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündemi de istişare edilecek. Yeni dönemde Meclis'e sunulacak kanun teklifleri ve öncelikli düzenlemeler ele alınacak.

Dış politika başlığında ise bölgesel ve küresel gelişmeler öne çıkıyor. ABD ile İran arasındaki gerilim, Rusya-Ukrayna savaşı ve İsrail'in bölgesel saldırganlığının önlenmesine yönelik adımlar Kabine'nin takibinde olacak.

Türkiye'nin bu süreçte yürüttüğü aktif diplomasi trafiğinde gelinen son durum toplantıda değerlendirilecek. 

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Terörsüz Türkiye
Sıradaki Haber
Bakan Fidan BAE'ye gidiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:02
Sakarya'da bebek mevlidi sonrası 20 kişi hastanelik oldu
09:03
Tuhaf gezegen geriye doğru dönüyor: Bilim insanları nedenini bilmiyor
09:00
NASA'nın Roman Uzay Teleskobu 300 megapiksellik gözünü evrene açtı
08:53
OpenAI ABD hükümet sitelerine sızan yeni modellerinin eğitimini durdurdu
08:52
Bakan Şimşek: Fon yatırımcılarının meşru haklarını gözetiyoruz
08:51
SpaceX Starship'i ilk kez yörüngeye fırlatmayı deneyecek: Etkileri sarsıcı olabilir
İznik Gölü'nde çekilme 200 metreye dayandı
İznik Gölü'nde çekilme 200 metreye dayandı
FOTO FOKUS
Ankara'da yağmur yağdı, rögarlar taştı: Evler su altında kaldı
Ankara'da yağmur yağdı, rögarlar taştı: Evler su altında kaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ