İngiltere'de terör saldırısı girişimi: Son durum ne?

Pazar günü yerel saatle 00.45 civarında yapılan ihbarın ardından, Gloucestershire'daki RAF Fairford üssü yakınlarında bulunan onlarca ev tahliye edildi.

Terörle mücadele polisinin yürüttüğü soruşturma kapsamında, orduya bağlı bomba imha ekibi üs yakınlarındaki araçları incelemeye aldı.

Üs, Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri (USAF) tarafından da kullanılıyor.

Yakındaki Whelford köyünden tahliye edilen sakinlere gece evlerine dönemeyecekleri söylendi. Yetkililer, olayın kontrol altına alındığını düşündüklerini belirtti.

Havadan çekilen görüntülerde, uzaktan kumandalı bir robotun ormanlık alanda park halindeki beyaz minibüslere yaklaştığı görüldü. Ancak polisten bu robotun kullanımına dair henüz bir doğrulama gelmedi.

Bölgeye 400 metrelik bir güvenlik kordonu çekildi. Kapsamlı acil durum müdahalesinin bir parçası olarak bölgeye tehlikeli madde müdahale ekibi sevk edildi.

Amerikan ordusu ile uzun bir geçmişi var

Tesisin Amerikan ordusuyla uzun bir geçmişi bulunuyor. Üs son olarak ABD savaş uçakları tarafından İran'a yönelik savunma amaçlı saldırılar için bir toplanma noktası olarak kullanıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, tutuklanan kişilerin büyük bir zarar verme arayışında olduğunu söyledi. Trump, onları uzun zamandır izlediklerini ve yakaladıklarını ifade etti.

İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting, ABD'li mevkidaşı Pete Hegseth ile iletişim halinde olduğunu açıkladı.

USAF sözcüsü, personelin teyakkuz halinde olduğunu belirtti ancak spesifik kuvvet koruma yöntemleri hakkında detay vermedi.

Bu arada ABD Savunma Bakanlığı, USAF'ın 48. Avcı Kanadı'na ev sahipliği yapan Suffolk'taki RAF Lakenheath üssünde tehdit seviyesini en yüksek ikinci kategoriye çıkardı.

Polis olayın kontrol altında olduğunu duyurdu

Terörle Mücadele Birimi ve Gloucestershire polisi, soruşturmanın henüz erken aşamada olduğunu bildirdi. Pazar akşamı itibarıyla beş kişinin gözaltındaki durumu devam ediyor.

Operasyonun istihbarat kaynaklı olmadığı anlaşıldı. Şüpheliler önce Gloucestershire polisi tarafından Patlayıcı Maddeler Yasası kapsamında gözaltına alındı.

Ardından terör eylemi hazırlığı şüphesiyle yeniden tutuklandılar.

Pazar günü geç saatlerde düzenlenen basın toplantısında, polisin başka kişileri arayıp aramadığı soruldu. Gloucestershire Emniyet Müdür Vekili Maggie Blyth, olayın kontrol altına alındığına inandığını söyledi.

Bölge sakinleri evlerinden tahliye edildi

Bölge sakinlerinden biri, pazar günü erken saatlerde üs yakınlarındaki şüpheli durumu polise bildirdiğini söyledi.

İsmini vermek istemeyen kadın, önce Savunma Bakanlığı polisini aradığını ancak kimsenin açmadığını, ardından acil hattı aradığını belirtti. Kadın, park halinde üç minibüs ve maskeli bir grup erkek gördüğünü ifade etti.

Savunma Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Birçok bölge sakini, sabahın erken saatlerinde evlerinden çıkarılarak bir spor merkezine tahliye edildiklerini söyledi.

Julian Tudsbury, 85 hanenin tahliye edildiği Whelford'da sabah 07.00'de polislerin kapıya vurmasıyla uyandığını anlattı.

Tudsbury, kapıda çok sayıda polis ve üç polis aracı olduğunu, büyük bir olay nedeniyle tahliye edilmeleri gerektiğinin söylendiğini ancak ayrıntı verilmediğini aktardı.

Başka bir bölge sakininin de üsse doğru giden üç araç gördüğünü ve hemen polisi aradığını sözlerine ekledi.

Sadece Jeff ismini veren bir başka sakin ise saat 02.00 sularında dışarıdan bağırış sesleri duyduğunu söyledi.

Olayı anlatan Jeff, camdan dışarı baktığında polis tarafından evin dışında tutulan silahlı adamları gördüğünü ve bunun gerçeküstü bir an olduğunu ifade etti.

Gloucestershire polisi, tahliye edilen sakinlere pazar gecesi evlerine dönemeyeceklerinin bildirildiğini açıkladı.

Belediye yetkilisi David Stanley, ailesi ve arkadaşlarının yanında kalamayacak olan mağdurlar için yerel konsey tarafından konaklama imkanı sağlanacağını duyurdu.