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Dünya
AA 28.09.2026 00:52

Srebrenitsa Anıt Merkezine 'Sırplar baskın yapılabilir' uyarısı

Srebrenitsa Anıt Merkezi Müdürü Emir Suljagic, anıt merkezine Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) polisleri tarafından "baskın" yapılabileceği uyarısında bulundu.

Srebrenitsa Anıt Merkezine 'Sırplar baskın yapılabilir' uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Srebrenitsa Anıt Merkezi Müdürü Emir Suljagic,  sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Srebrenitsa Anıt Merkezinin, RS'deki Sırp polisi ve yargısının hedefi olmaya devam ettiğini belirtti.

Anıt merkezine baskın yapılabileceği uyarısında bulunan Suljagic, şöyle devam etti:

"Anıt merkezine baskın düzenlenmesine yönelik bir plan hazırlandığını kesin olarak biliyorum. Operasyonun ayrıntılarını bilmiyorum ancak böyle bir planın varlığından haberdarım. Anladığım kadarıyla operasyonda özel polis birlikleri ve Bosnalı Sırplara ait televizyon kanallarının kameraları da yer alacak. Operasyonun iki amacı olduğu görülüyor, birincisi, anıt merkezini itibarsızlaştırmak ve yıldırmak, ikincisi ise beni cezaevine koyarak yıllarca siyasi saiklerle yürütülen yargı süreçlerine maruz bırakmak."

RS'deki Bijeljina Savcılığı, 31 Temmuz'da Srebrenitsa Anıt Merkezinde çalışan 26 kişiyi ifadeye çağırmıştı.

Srebrenitsa'da neler yaşandı?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

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Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

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