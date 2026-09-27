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TRT Haber 27.09.2026 23:26

Fon soruşturmasında 45 firma ve 19 fon için uygulanan mal varlığı tedbirleri kaldırıldı

Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 45 firma ve 19 fon için uygulanan mal varlığı tedbirleri kaldırıldı.

Fon soruşturmasında 45 firma ve 19 fon için uygulanan mal varlığı tedbirleri kaldırıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, mal varlıklarına tedbir kararı alınan kişilerin yapmak istedikleri devir, satış, yüksek tutarlı nakit çekimi, yüksek tutarlı EFT/havale ve benzeri mal varlığını azaltıcı nitelikteki her türlü işlem için gerekli önlemlerin alınması amacıyla ilgili kurumlara yazı gönderdi.

Bu kapsamda İstanbul Başsavcılığınca şüphelilerin olağan dışı işlemlerinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve MASAK'a bildirilmesi istendi.

Ayrıca listedeki 42 kişi ve eşleri üzerinde kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava aracı bulunup bulunmadığının tespiti ile kayıtlı varlıkların listesinin Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.

Sermaye Piyasası Kurulu yaptığı değerlendirme sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 45 firma ve 19 fon için tedbir kararını kaldırdı.

Malvarlığı tedbiri uygulanması talep edilmişti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturması kapsamında, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında mal varlığı tedbiri uygulanması talep edilmişti.

Fon soruşturmasında 106 kişi ve kuruluş için malvarlığı tedbiri uygulanması talep edildi
Fon soruşturmasında 106 kişi ve kuruluş için malvarlığı tedbiri uygulanması talep edildi

Talep yazısında, ilgili kişilerin sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek tutarlı para transferleri ile malvarlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesi istendi.

Yazıda, bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan fiyat artışları yaşandığı ve bu hareketlerin anormal nitelikte değerlendirildiği belirtildi.

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