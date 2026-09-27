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Gündem
AA 27.09.2026 22:01

İletişim Başkanı Duran: Mescid-i Aksa Müslümanların ortak mabedi ve tüm insanlığın ortak mirasıdır

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Kudüs bütün semavi dinlerin ortak coğrafyası, Mescid-i Aksa Müslümanların ortak mabedi ve tüm insanlığın ortak mirasıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın belirttiği gibi, “İlk kıblemiz Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir" dedi.

İletişim Başkanı Duran: Mescid-i Aksa Müslümanların ortak mabedi ve tüm insanlığın ortak mirasıdır

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Mescid-i Aksa'ya yönelik baskına tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Mescid-i Aksa'ya yönelik her provokasyon, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünü hedef alan kabul edilemez bir saldırıdır. İsrail işgal güçlerinin koruması altında gerçekleştirilen bu baskınları en güçlü şekilde kınıyorum. Kudüs'te gerilimi tırmandıran, kutsal mekanların mahremiyetini hiçe sayan ve bölgedeki hassas dengeleri daha da kırılgan hale getiren bu girişimler, barış ve istikrar arayışlarına ağır zarar vermektedir. Kudüs bütün semavi dinlerin ortak coğrafyası, Mescid-i Aksa Müslümanların ortak mabedi ve tüm insanlığın ortak mirasıdır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği gibi, 'İlk kıblemiz Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir.' Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın hukukunu savunmak, yalnızca bugünün değil, gelecek nesillere karşı da taşıdığımız tarihi bir sorumluluktur. Bu bilinçle, Mescid-i Aksa'nın kutsiyetine her zaman sahip çıkacak, Filistinli tüm kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

ETİKETLER
Burhanettin Duran İletişim Başkanlığı İsrail'in Gazze Soykırımı Mescid-i Aksa
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