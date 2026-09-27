Çok Bulutlu 17.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 27.09.2026 20:56

Dışişleri: Netanyahu hükümetinin barış ile istikrar çabalarını baltalamayı amaçladığı ortadadır

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrailli aşırılık yanlısı grupların, İsrail işgal güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Dışişleri: Netanyahu hükümetinin barış ile istikrar çabalarını baltalamayı amaçladığı ortadadır

Dışişleri Bakanlığından İsrailli aşırılık yanlısı grupların Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına ilişkin yazılı açıklama yayımlandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin, Müslümanlara ait kutsal mekanları hedef alan ihlal ve provokasyonlarla bölgedeki gerilimi daha da körüklemeyi ve barış ile istikrar çabalarını baltalamayı amaçladığının açıkça görüldüğü belirtilen açıklamada, "İsrailli aşırılık yanlısı grupların, İsrail işgal güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'in, Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünü ihlal eden uygulamalarına karşı uluslararası toplumun caydırıcı tedbirler alması yönündeki çağrı da yinelendi.

Sıradaki Haber
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan ABD programına ilişkin paylaşım
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:44
AK Parti Sözcüsü Çelik: Mescid-i Aksa Müslümanların kırmızı çizgisidir
21:36
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili açıklama
21:23
İstanbul'da sağanak etkili oldu
20:18
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan ABD programına ilişkin paylaşım
21:02
Eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada adli kontrol kararı
20:02
Bakan Gürlek: Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hiçbir şey karanlıkta kalmayacaktır
İznik Gölü'nde çekilme 200 metreye dayandı
İznik Gölü'nde çekilme 200 metreye dayandı
FOTO FOKUS
Gaziantep'te yolcu midibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 ölü, 16 yaralı
Gaziantep'te yolcu midibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 ölü, 16 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ