Dışişleri: Netanyahu hükümetinin barış ile istikrar çabalarını baltalamayı amaçladığı ortadadır

Dışişleri Bakanlığından İsrailli aşırılık yanlısı grupların Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına ilişkin yazılı açıklama yayımlandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin, Müslümanlara ait kutsal mekanları hedef alan ihlal ve provokasyonlarla bölgedeki gerilimi daha da körüklemeyi ve barış ile istikrar çabalarını baltalamayı amaçladığının açıkça görüldüğü belirtilen açıklamada, "İsrailli aşırılık yanlısı grupların, İsrail işgal güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'in, Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünü ihlal eden uygulamalarına karşı uluslararası toplumun caydırıcı tedbirler alması yönündeki çağrı da yinelendi.