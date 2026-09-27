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Gündem
AA 27.09.2026 21:43

AK Parti Sözcüsü Çelik: Mescid-i Aksa Müslümanların kırmızı çizgisidir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrailli aşırılık yanlısı grupların, Mescid-i Aksa'ya baskınını lanetledi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Mescid-i Aksa Müslümanların kırmızı çizgisidir

Çelik, NSosyal hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:

"İsrailli aşırılık yanlısı grupların, İsrail işgal güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği baskını lanetliyoruz. Harem-i Şerif'in kudsiyetini ve tarihi statüsünü hedef alan bu provokasyonların kabul edilemez. İsrail makamlarının gözetiminde yürütülen bu çirkin eylemler, bölgesel gerilimi tırmandıran son derece tehlikeli adımlardır. Mescid-i Aksa Müslümanların kırmızı çizgisidir. İsrail bu sistematik saldırılara derhal son vermelidir. Uluslararası toplumu, uluslararası hukuku ve kutsal mekanların statüsünü korumak adına net bir duruş sergilemeye çağırıyoruz."

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Ömer Çelik Mescid-i Aksa İsrail
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