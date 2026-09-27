Fon soruşturmasında 106 kişi ve kuruluş için malvarlığı tedbiri uygulanması talep edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturması kapsamında, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında malvarlığı tedbiri uygulanması talep edildi.

Talep yazısında, ilgili kişilerin sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek tutarlı para transferleri ile malvarlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesi istendi.

Yazıda, bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan fiyat artışları yaşandığı ve bu hareketlerin anormal nitelikte değerlendirildiği belirtildi.

İlgili hisselerin büyük bölümünün fonlar aracılığıyla toplandığı, fon işlemleri kapsamında gerçekleştirilen alımların hisse fiyatlarında artışa neden olduğu ve bu artışın ilgili fonların değerlerinin yükselmesini sağladığı kaydedildi.

Fon sahipleri tarafından gerçekleştirilen hisse alımlarının talep oluşturduğu, ardından bu hisselerin fonlara satıldığı ve söz konusu işlemler sonucunda hem hisse hem de fon değerlerinde artış meydana geldiği belirtildi.

Kişiler ile eşleri adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava araçlarının tespit edilmesi istendi

Savcılık, listede yer alan kişilerin yanı sıra bu kişilerin eşleri, çocukları ve belirlenen aile yakınları bakımından da malvarlığını azaltıcı nitelikteki işlemlere tedbir uygulanmasını talep etti.

Ayrıca Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden, listedeki kişiler ile eşleri adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava araçlarının tespit edilmesi istendi.