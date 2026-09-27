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Gündem
AA 27.09.2026 20:15

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan ABD programına ilişkin paylaşım

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Türkiye'nin sağlıkta güçlü altyapısını bilim, teknoloji ve inovasyonla daha da ileri taşımak, ülkemizi küresel sağlık alanında daha güçlü bir merkez haline getirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan ABD programına ilişkin paylaşım

Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu ABD'de katıldığı programlara ilişkin paylaşım yaptı.

ABD programını yoğun ve verimli temasların ardından geride bıraktıklarını belirten Memişoğlu, San Francisco'da dünyanın önde gelen biyoteknoloji ve araştırma merkezlerinde bilim insanlarıyla bir araya gelerek kanser ve hücresel tedaviler alanındaki çalışmaları değerlendirdiklerini, robotik cerrahi teknolojilerini yerinde incelediklerini aktardı.

Washington'da ise ABD Sağlık Bakanı Robert Francis Kennedy Jr. ile küresel sağlık gündemini ve ülkeler arasındaki stratejik işbirliği imkanlarını ele aldıklarına işaret eden Memişoğlu, şunları kaydetti:

"New York'ta ise Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Birleşmiş Milletler programlarına eşlik ederek BM Pandemilere Hazırlık Zirvesi'nde küresel sağlık vizyonumuzu paylaştık. Türkiye'nin sağlıkta güçlü altyapısını bilim, teknoloji ve inovasyonla daha da ileri taşımak, ülkemizi küresel sağlık alanında daha güçlü bir merkez haline getirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Bakan Memişoğlu, paylaşımında, ABD programından görüntülerin yer aldığı video klibe de yer verdi.

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