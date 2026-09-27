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HABER GİRİŞ
27.09.2026 18:05
, 27.09.2026 18:09
Kozinoğlu soruşturmasında şüpheli ölüm
Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu Kâşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan eski adli tıp doktoru Turgay Tamer, evinde ölü bulundu.
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