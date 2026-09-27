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TRT Haber 27.09.2026 18:05

Kozinoğlu soruşturmasında şüpheli ölüm

Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu Kâşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan eski adli tıp doktoru Turgay Tamer, evinde ölü bulundu.

Kozinoğlu soruşturmasında şüpheli ölüm

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