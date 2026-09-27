İşgalci İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki hava saldırılarını sürdürdü

Lübnan resmi ajansı NNA’nın haberine göre, İsrail'e ait bir Apache helikopteri, Şevkin-Mifedun yolu üzerinde iş yerlerinin bulunduğu bir binayı 2 kez hedef aldı.

İsrail savaş uçakları ise Haris ile Hadasa beldeleri arasındaki bölge ile Hıyam ve Meys el-Cebel beldelerine hava saldırıları düzenledi.

İsrail ordusu, Bint Cubeyl ilçesine bağlı Beraşit ve Beyt Yahun beldelerinin çevresinde büyük çaplı patlatmalar gerçekleştirdi.

Öte yandan İsrail'e ait bir Merkava tankı ise Hadasa beldesine 4 top mermisi attı. Ardından beldedeki bir merkeze ilerleyen İsrail askerleri burada yangın çıkardı.

İşgalci ⁠İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatmış ve ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 386 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunun ardından 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.