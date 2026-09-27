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Dünya
AA 27.09.2026 13:34

Yahudilerin "Sukot" gününde 1143 işgalci İsrailli Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Filistin topraklarını gasbeden 1143 İsrailli, Yahudilerin "Sukot" (Çardaklar) Bayramı'nın ikinci gününde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya İsrail polisinin yoğun koruması altında baskın düzenledi.

Yahudilerin "Sukot" gününde 1143 işgalci İsrailli Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
[Fotograf: AA]

Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İsrail polisinin koruması altında Meğaribe (Faslılar) Kapısı'ndan gruplar halinde Mescid-i Aksa'ya giren 1143 İsrailli, sabah saatlerinde avlularda dolaşarak dini ayin ve Talmudik ritüeller gerçekleştirdi.

İsrailliler, Aksa'nın avlularına bitkisel adaklar soktu. Kudüs Valiliği, İsrail polisinin bu adakların içeri sokulmasına engel olmadığını belirterek, uygulamaların Mescid-i Aksa'da mevcut tarihi ve hukuki statükonun sürekli ihlali olduğunu vurguladı.

Mescid-i Aksa'nın avlularında ayrıca İsraillilerin Pamukçular (Kattanin) Kapısı yakınında dua edip Talmudik ritüeller gerçekleştirdiği, sözler söylediği, dans halkaları oluşturduğu ve toplu olarak yere kapanma şeklindeki ayinler yaptığı aktarıldı.

Kudüs Valiliği, daha önce yaptığı açıklamada 260 İsraillinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini ve Talmudik ritüeller gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

Yahudilerin dini bayramlarında Mescid-i Aksa'ya baskınlar yoğunlaşıyor

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Yahudilerin dini bayramlarının olduğu dönemlerde Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını artırıyor.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak İsrailliler, 2003'ten bu yana Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

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