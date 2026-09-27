İran: Hürmüz'ün için sunduğumuz şartlara ara buluculardan kesin yanıt gelmedi

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Arakçi, ABD'deki temaslarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda sunduğu şartlara ilişkin açıklamalarını gördüklerini belirten Arakçi, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak henüz ara buluculardan cevap alınmadı. Elbette ABD Başkanı'ndan hem iyi hem de çelişkili açıklamalar duyuluyor. Biz ara bulucular vasıtası ile kesin cevabı bekliyoruz, gelecek cevaba göre karar alacağız."

Arakçi, ABD'de yoğun temaslarda bulunduğunu ve müzakerelerin ilerlemesi için İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi tarafından belirlenen şartları ara bulucular vasıtası ile karşı tarafa ilettiklerini kaydetti.

Hürmüz Boğazı’nın açılması için İran'ın ileri sürdüğü şartların uygulanması gerektiğini söyleyen Arakçi, bu konuda geri adım atmayacaklarının altını çizdi.

Arakçi son olarak, ülkesini diplomasi yolunu denememe konusunda suçlayabilecek kimsenin olmadığını, diplomasi ile müzakere yolunu kapatmadıklarını ancak İran halkının haklarını savunmaktan da vazgeçmeyeceklerini ifade etti.

İran heyeti, BM Genel Kurulu marjında gittiği ABD'de, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin Katar ara buluculuğunda ABD'ye 7 şart sunmuştu.

Ancak ABD Başkanı Trump, İran'ın şartlarını kabul etmediklerini açıklamıştı.

BM Genel Kurulu sonrası İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ülkesine dönerken, Arakçi'nin çarşamba gününe kadar ABD'de kalması kararlaştırılmıştı.