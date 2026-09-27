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Dünya
AA 27.09.2026 12:03

Soykırımcı İsrail'in ateşkesten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 1417 kişi öldü

Katil İsrail'in ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 1417 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 964 kişi yaralandı.

Soykırımcı İsrail'in ateşkesten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 1417 kişi öldü

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki hastanelere son 24 saatte 2 ölü ve 11 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1417 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 964 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 834 kişinin cenazesinin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 74 bin 18'e, yaralı sayısının 175 bin 79'a yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

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