TBMM'de geri dönüşüm seferberliği: 1541 ağaç kurtarıldı

TBMM Başkanlığının 28. Dönem 4. Yasama Yılı Faaliyet Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatında, faaliyetlerden kaynaklanabilecek olumsuz çevresel etkileri ve atıkları azaltmak, kaynakları etkin ve verimli kullanmak, olumlu çevresel faaliyetleri ve çalışanların çevre bilincini artırmak amacıyla 2014'ten bu yana "Çevre Yönetim Sistemi" uygulanıyor.

Ocak ayında Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilen belge yenileme tetkiki ile 8 Şubat 2029'a kadar geçerli yeni Çevre Yönetim Sistemi belgesi Başkanlık tarafından alındı.

Sıfır Atık Belgesi için de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına yenileme başvurusu yapıldı ve 5 yıl süreyle geçerli yeni belge kuruma kazandırıldı.

Sıfır Atık Projesi kapsamında organik, geri dönüşmeyen, kağıt, plastik, cam ve metal atıklar, katlara yerleştirilen atık ayrıştırma kumbaralarında toplandı. Atıklar, türlerine göre ayrıştırılarak Bakanlık tarafından lisans verilen firmalara teslim edildi.

Mutfaklarda yemek hazırlığı sırasında oluşan sebze ve meyve artıkları ile çay ocaklarında ortaya çıkan çay posaları organik şekilde değerlendirilmek üzere toplanırken, bitkisel atık yağlar, Tehlikeli Atık Geçici Depolama Alanına getirilen tehlikeli atıklar, atık piller ve madeni yağlar da bertaraf ve geri kazanım amacıyla yine Bakanlık tarafından belirlenen firmalara gönderildi.

Binalarda oluşan atıkların toplandığı alanlar yeniden düzenlenerek, geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen atıklar için ayrı alanlar oluşturuldu, bina içerisindeki atık ayrıştırma kumbaralarının etiketleri yenilendi.

454 bin kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandı

Faaliyet raporunda yer alan verilere göre, 90 bin 654 kilo atık kağıdın geri kazanılmasıyla 1541 ağacın kesilmesi önlendi. 13 bin 667 kilo atık plastiğin geri kazanılmasıyla da 35 bin 643 litre petrol tasarrufu sağlandı.

2 bin 109 kilo atık camın ve 5 bin 442 kilo atık metalin geri kazanılmasıyla 9 bin 193 kilo ham madde tasarrufu elde edildi.

90 bin 654 kilo atık kağıdın, 13 bin 667 kilo plastik atığın, 2 bin 109 kilo atık camın ve 5 bin 542 kilo atık metalin geri dönüştürülmesiyle 274 metreküp depolama alanı tasarrufu, 454 bin 177 kilovatsaat enerji tasarrufu, 2 bin 538 metreküp su tasarrufu, 17 bin 186 kilo sera gazının atmosfere salınımı engellendi. 3 bin 175 kilo biyobozunur (organik) atığın geri dönüştürülmesiyle de 884 kilo organik gübre kazanımı sağlandı.

TBMM yerleşkesinde ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Çevre Ajansıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 4 noktaya depozitolu geri dönüşüm kumbaraları yerleştirildi.

Kapalı atık geçici depolama alanında ise mutfak ve bahçe gibi alanlardan çıkan organik atıkların gübreye dönüştürülmesi amacıyla 2 adet 1000 litrelik kompost makinesi kullanılıyor.

Üretim fazlası yemekler ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

Sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında, TBMM mutfaklarında üretilen ve resepsiyon yemeklerinde servis edilen üretim fazlası yemekler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere düzenli olarak ulaştırıldı.

Tabaklarda kalan artık yemekler ise Gölbaşı Belediyesinin katkılarıyla ve destekleriyle hijyen kaplarda toplanarak, ilçede bulunan hayvan barınağına gönderildi.

TBMM Yerleşkesinde giysi toplama kutularında ise 1926 kilo kıyafet toplanarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Türk Kızılay Genel Müdürlüğüne teslim edildi.

TBMM kampüsü içerisinde toplanan 100 çuval meşe palamudu, 81 ile dağıtılarak doğaya kazandırılması amacıyla Orman Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara Orman Fidanlık Müdürlüğüne teslim edildi.