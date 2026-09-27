İletişim Başkanı Duran, Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümünü kutladı

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa komutasındaki Türk donanmasının 27 Eylül 1538'de Preveze'de kazandığı büyük zaferin Akdeniz'deki Türk hakimiyetini pekiştirerek denizcilik tarihine silinmez bir iz bıraktığını belirtti.

Preveze'den bugüne uzanan güçlü denizcilik geleneğinin Mavi Vatan'ın güvenliği için görev yapan Deniz Kuvvetleri ile yaşamaya devam ettiğini vurgulayan Duran, şu ifadeleri kullandı:

"Başta Barbaros Hayreddin Paşa olmak üzere kahraman leventlerini ve aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümünü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutluyorum."