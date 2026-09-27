Türk üniversitelerinden sürdürülebilirlik performansında güçlü tablo

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye, COP31 hazırlıkları kapsamında yükseköğretim sisteminin bilimsel birikimini sürece dahil ediyor. Üniversitelerin uluslararası akademik çevrelerle buluşturulmasına yönelik bilim diplomasisi çalışmaları sürüyor.

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek COP31'de üniversiteler, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli rol üstlenecek.

Türkiye'nin 208 üniversitesinin tamamının sürece dahil edildiği zirve öncesinde, üniversitelerin çevresel sürdürülebilirlik ve yeşil kampüs performanslarını uluslararası düzeyde ölçen ve değerlendiren yıllık bir dünya üniversite sıralaması sistemi UI GreenMetric 2026 açıklandı.

Türk üniversitelerinin başarılı sonuçları

UI GreenMetric 2026 sonuçları, Türk üniversitelerinin sürdürülebilirlik alanındaki güçlü konumunu ortaya koydu.

110 ülkeden 2 bin 16 yükseköğretim kurumunun değerlendirildiği UI GreenMetric 2026'da Türkiye'den 150 üniversite yer aldı. Türkiye, ilk 200, ilk 500 ve ilk 1000'e giren üniversite sayısında Avrupa'da birinci, dünyada ikinci oldu.

Türkiye'den 5 üniversite, dünyanın ilk 100'üne girdi. İstanbul Teknik Üniversitesi 28'inci, Yıldız Teknik Üniversitesi 45'inci, Erciyes Üniversitesi 63'üncü, Ege Üniversitesi 74'üncü ve Özyeğin Üniversitesi 86'ıncı sırada yer aldı.

Böylece İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi, dünyanın ilk 50'sinde yer alırken, Türkiye'den 21 üniversite ilk 200'de, 53 üniversite ilk 500'de, 99 üniversite ilk 1000'e girdi.

Türkiye'nin bu geniş temsili, sürdürülebilirlik alanındaki performansın yalnızca birkaç üniversitenin başarısıyla sınırlı olmadığını, yükseköğretim sisteminin geniş bir bölümüne yayıldığını ortaya koydu.

Yönetişim ve dijitalleşme öne çıktı

GreenMetric 2026'da ilk kez "yönetişim ve dijitalleşme" kategorisi değerlendirmeye alındı. İlk 200'de yer alan 21 Türk üniversitesinin bu kategorideki ortalama başarı düzeyi yüzde 90,2 oldu.

Yönetişim ve dijitalleşmeyi yüzde 89,8 ile eğitim ve araştırma, yüzde 88 ile ulaşım ve yüzde 87,8 ile su kategorileri izledi.

2026'da sisteme eklenen "yönetişim ve dijitalleşme" kategorisi yüzde 11 ağırlığa sahip olurken, sürdürülebilirlik performansının kurumsal yönetişim, şeffaflık, dijital dönüşüm ve veri temelli karar alma kapasitesiyle birlikte değerlendirilmesini sağladı.

İlk 200'deki Türk üniversitelerinin "enerji ve iklim değişikliği" kategorisindeki ortalama başarı düzeyi yüzde 80,3 oldu.

Enerji ve iklim değişikliği kategorisinin GreenMetric değerlendirmesinde yüzde 20 ile en yüksek ağırlığa sahip kriter olması, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kullanımı, sera gazı azaltımı ve iklim eylem planlarını üniversiteler açısından önemli gelişim alanları haline getiriyor.

GreenMetric 2025 ve 2026 sonuçları karşılaştırıldığında bazı Türk üniversitelerinin sıralamadaki yükselişleri de dikkat çekti.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 81 basamak yükselerek 254. sıradan 173. sıraya çıktı. Mersin Üniversitesi 63, Hasan Kalyoncu Üniversitesi 60, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 55, Düzce Üniversitesi 47 ve Sakarya Üniversitesi 43 basamak yükseldi.

Kategori bazında İstanbul Teknik Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi Yönetişim ve Dijitalleşme alanında tam puana ulaşırken, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim ve Araştırma kategorisinde azami puan aldı.

Trakya Üniversitesi Atık Yönetimi, Sabancı Üniversitesi Su Yönetimi, Başkent Üniversitesi ise Kampüs Ortamı ve Altyapı kategorisinde tam puana ulaştı.

"Bu güçlü konumu yeni iş birliklerine dönüştürmek istiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Türk üniversitelerinin sürdürülebilirlik alanında uluslararası sıralamalarda elde ettiği güçlü konumun COP31 sürecinde önemli bir avantaj oluşturduğunu belirtti.

Türk üniversitelerinin sürdürülebilirlik alanındaki deneyimlerini dünyanın farklı ülkelerindeki yükseköğretim kurumlarıyla paylaşmasının önemine işaret eden Özvar, şunları kaydetti:

"Üniversitelerimizin GreenMetric gibi uluslararası sıralamalarda ortaya koyduğu güçlü performans, COP31 sürecinde sahip olduğumuz önemli bir birikimi gösteriyor. Bu birikimi yalnızca mevcut başarılarımızı paylaşmak için değil, dünyanın farklı üniversiteleriyle yeni ortaklıklar ve ortak çalışmalar geliştirmek için de değerlendirmek istiyoruz."

Özvar, COP31'in Türkiye'deki üniversiteler ile uluslararası akademik çevreler arasında kalıcı bağlantılar kurulması açısından önemli bir fırsat olduğunu belirterek, iklim değişikliğiyle mücadelede üniversitelerin ürettiği bilimsel bilgi ve uygulama deneyimlerinin ülkeler arasında paylaşılmasının küresel iklim eylemine katkı sağlayacağına dikkati çekti.