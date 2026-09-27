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Dünya
AA 27.09.2026 15:13

İngiltere'deki ABD üssünün yanındaki bazı evler patlayıcı şüphesiyle boşaltıldı

İngiltere'nin Gloucestershire bölgesinde ABD askeri uçaklarının kullanıldığı Fairford Üssü'nün yanındaki Whelford köyündeki bazı evler, "Patlayıcılar Yasası'nı ihlal" suçlamasıyla gözaltına alınan bir grup şüpheli nedeniyle boşaltıldı.

İngiltere'deki ABD üssünün yanındaki bazı evler patlayıcı şüphesiyle boşaltıldı
[Fotograf: Reuters]

Gloucestershire Polisinden yapılan açıklamada, Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Fairford Üssü'nün bitişiğindeki Whelford köyündeki bazı evlerin ilan edilen acil durum nedeniyle tahliye edildiği belirtildi.

"Patlayıcılar Yasası'nı ihlal" suçlamasıyla bir grup erkeğin bu sabah gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, İngiltere ordusuna bağlı bomba imha ekiplerinin bölgedeki bazı araçları incelediği aktarıldı.

Açıklamada, tahliye edilenlerin bölgede bulunan bir spor salonuna taşındığı, olayın kontrol altında olduğu ancak bölgenin güvenlik kordonu altında olmaya devam edeceği ifade edildi.

Üssün bitişiğindeki köyde İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetlerine (NHS) bağlı Tehlikeli Bölge Müdahale Ekibi'nin görevlendirildiği duyuruldu.

İsrail ve ABD'nin İran'a saldırılarını başlattığı 28 Şubat'tan bu yana ABD ordusuna bağlı savaş uçakları Fairford Üssü'nü kullanıyor.

İngiltere bu üssün ABD tarafından savunma amaçlı kullanıldığını belirtirken, Chatham House gibi düşünce kuruluşları ve bağımsız analistler saldırı amaçlı kullanım olduğunu da öne sürüyor.

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