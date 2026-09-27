Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu'nda sona gelindi

Bakan Uraloğlu, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu'nun Çeşmeli-Kızkalesi kesiminde devam eden çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Bu kesimin 41 kilometre otoyol ve 11 kilometre bağlantı yolu olmak üzere 52 kilometre uzunluğunda olduğunu belirten Uraloğlu, "Projemiz kapsamında 6 kavşak, toplam 10 bin 116 metre uzunluğunda 7 tünel ve 1633 metre uzunluğunda 5 viyadük inşa ediyoruz. Ayrıca 2 bin 734 metre uzunluğunda 33 köprü ve üst geçit, 3 bin 655 metre uzunluğunda 34 alt geçit ile 10 bin 108 metre uzunluğunda 74 menfez yer alacak. Çeşmeli-Kızkalesi kesiminde yapım çalışmaları tamamlanma aşamasında. Bugün itibarıyla projemizin genelinde yüzde 98 fiziki gerçekleşme seviyesine ulaştık" ifadesini kullandı.

Abdulkadir Uraloğlu, proje kapsamında ayrıca iki otoyol hizmet tesisi, bir bakım işletme merkezi ve bir tünel işletme merkezi kurulacağını kaydetti.

[Fotoğraf: DHA]

Karbon emisyonunu yılda 17 bin 100 ton azaltacak

Çeşmeli-Kızkalesi kesiminin özellikle yaz aylarında yoğunlaşan trafik yüküne önemli ölçüde çözüm sağlayacağına işaret eden Uraloğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Mevcut devlet yolundaki transit trafiğin önemli bölümünü otoyola aktaracağız. Böylece yaz aylarında 2,5 saate varan seyahat süresini 18 dakikaya düşüreceğiz. Projenin ekonomik ve çevresel kazanımları da önemli. Zamandan yılda 2,7 milyar lira, akaryakıttan 338 milyon lira olmak üzere 3 milyar 38 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu da yılda 17 bin 100 ton azaltacağız."

Uraloğlu, projenin, Akdeniz Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Mersin'in kıyı kesimlerindeki ulaşımı önemli ölçüde rahatlatacağına dikkati çekti.

Mersin'in turizm bölgelerini işletmede bulunan Mersin-Adana-Gaziantep Otoyolu'na bağlayarak kesintisiz ve yüksek standartlı ulaşım sağlayacaklarının altını çizen Uraloğlu, "D400 Antalya-Mersin ve D715 Konya-Mersin devlet yollarındaki transit trafiğin şehir merkezlerine girmeden otoyol ağına ulaşmasına imkan tanıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Uraloğlu, otoyolun, Çukurova Uluslararası Havalimanı'na erişimi de kolaylaştıracağını belirterek, projenin, bölgedeki turizm, sanayi ve tarımsal üretimin gelişmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

[Fotoğraf: DHA]

Kalkınma Yolu'na destek

Türkiye'nin, uluslararası ulaştırma koridorları açısından stratejik önem taşıdığını vurgulayan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu, Mersin'in limanları, üretim merkezleri ve mevcut otoyol ağı arasındaki bağlantıları güçlendirerek Kalkınma Yolu'nun kara yolu ayağına önemli altyapı desteği sağlayacak. Trafiğe açık Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun devamı niteliğindeki projemizle Mersin-Adana-Gaziantep-Şanlıurfa aksındaki kesintisiz otoyol bağlantısını da güçlendireceğiz."

Uraloğlu, sonraki etapta yapılması planlanan Kızkalesi-Taşucu kesiminin tamamlanmasıyla otoyol bağlantısının Taşucu'na kadar uzanacağını belirtti.

Taşucu Limanı'nın ana kara yolu ağına erişimini güçlendireceklerini bildiren Uraloğlu, şu bilgileri aktardı:

"Böylece Mersin Limanı üzerindeki yoğunluğun azaltılmasına katkı sağlarken Taşucu Limanı'nın da lojistik sistem içindeki etkinliğini artıracağız. Bölgede yetiştirilen turfanda sebze, meyve ve narenciye başta olmak üzere tarımsal ürünler Ankara ve İstanbul gibi büyük tüketim merkezlerine daha kısa sürede ulaştırılacak. Otoyol, üretim merkezlerinden limanlara ve iç pazarlara uzanan lojistik zinciri de güçlendirecek."