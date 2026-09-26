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Türkiye
AA 26.09.2026 20:34

14 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye'nin güneybatısı ile Marmara'da beklenen sağanak nedeniyle 14 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

14 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı

MGM'den yapılan açıklamaya göre, yarın güneybatı kesimlerde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın öğle saatlerinden itibaren Muğla, Antalya, Aydın, Denizli, Uşak ve Burdur çevreleri ile Manisa'nın ve İzmir'in güneydoğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinde ise yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Marmara'da ise sağanak ve gök gürültülü yağışların, akşam saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli ve Balıkesir'in kuzey kesimleri ile Çanakkale'nin doğusunda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, yağışların gece saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda Kocaeli, Bursa, Yalova, Bilecik ve Sakarya çevreleri ile kuzey ve doğu kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da da kuvvetli olacağı öngörülüyor.

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Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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