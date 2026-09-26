Çok Bulutlu 19.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 26.09.2026 17:34

İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 164 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti"ne ilişkin sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 164 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 164 şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen sokak satıcılarına yönelik soruşturma kapsamında yeni deliller elde edildi.

Bu kapsamda düzenlenen son operasyonla birlikte gözaltına alınan şüpheliler adliyeye gönderildi.

Toplam 164 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 13 zanlı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Firari 3 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer'de sokak satıcısı olarak tabir edilen zanlıların yakalanmasına yönelik 8 iş yeri ve 5 vale noktasına operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda 160 şüpheli gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde ile sentetik ecza hapı, 5 hassas terazi, 110 tabanca mermisi ve 130 bin 500 lira ele geçirilmişti.

ETİKETLER
İstanbul Narkotik Uyuşturucu
Sıradaki Haber
MSB'nin mobil diş aracıyla 655 kişiye tedavi hizmeti sunuldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:56
Çin'den, Filistin için çağrı
18:56
Endonezya'daki feribot kazasında ölü sayısı 64'e yükseldi
19:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası' final müsabakasını izledi
18:38
e-YDS 2026/10 İngilizce sonuçları açıklandı
18:34
Irak, uluslararası koalisyon merkezinin 30 Eylül’de kapatılacağını açıkladı
18:01
Trump: İran'ın 7 günlük ateşkes teklifini reddettim
Aydın'da 350 gram doğan Rüzgar bebek, 240 günlük yaşam mücadelesini kazandı
Aydın'da 350 gram doğan Rüzgar bebek, 240 günlük yaşam mücadelesini kazandı
FOTO FOKUS
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dalkıran İngiliz mevkidaşı ile Konya'da uçuş yaptı
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dalkıran İngiliz mevkidaşı ile Konya'da uçuş yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ