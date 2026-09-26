Yurt genelindeki denetimlerde 230 düzensiz göçmen yakalandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 81 ilde göçmen kaçakçılarına ve düzensiz göçle mücadeleye yönelik denetimler düzenlendi.

Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesindeki denetimlerde 15 bin 905 personel, 5 bin 11 ekiple 7 bin 334 yer kontrol edildi.

279 bin 575 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 230 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.